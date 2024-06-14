Киев • УНН
Двухдневный Саммит мира начнется в Швейцарии 15 июня с прибытия делегаций, после чего последуют церемонии открытия, выступлений лидеров и совместного фото, а 16 июня состоится заключительная пресс-конференция.
В Швейцарии в субботу, 15 июня, стартует двухдневный Саммит мира. В швейцарском правительстве обнародовали ориентировочную программу публичных мероприятий на конференции, пишет УНН.
15 июня (по местному времени):
16 июня (по местному времени):
14:30 - заключительная пресс-конференция
Вслед за ней - пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского
Вслед за ней - пресс-конференция президента Швейцарии Виолы Амхерд и министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса
Дополнение
Конференция высокого уровня состоится в Бюргенштоке. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.
В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций10 июня 2024, 07:57 • 23376 просмотров