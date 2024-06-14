В Швейцарии в субботу, 15 июня, стартует двухдневный Саммит мира. В швейцарском правительстве обнародовали ориентировочную программу публичных мероприятий на конференции, пишет УНН.

15 июня (по местному времени):

После обеда до 16:30 - прибытие глав делегаций

13:30 - заявления для прессы президента Швейцарии Виолы Амхерд и Президента Украины Владимира Зеленского

16:00 - руководители делегаций идут на открытие

16:30-17:30 - официальная церемония встречи

17:30 - вступительные заявления

19:00 - совместное фото

16 июня (по местному времени):

14:30 - заключительная пресс-конференция

Вслед за ней - пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского

Вслед за ней - пресс-конференция президента Швейцарии Виолы Амхерд и министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса

Дополнение

Конференция высокого уровня состоится в Бюргенштоке. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций