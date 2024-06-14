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Саміт миру у Швейцарії: оприлюднено орієнтовну програму

Київ • УНН

 • 18286 перегляди

Дводенний Саміт миру розпочнеться у Швейцарії 15 червня з прибуття делегацій, після чого послідують церемонії відкриття, виступів лідерів та спільного фото, а 16 червня відбудеться заключна прес-конференція.

У Швейцарії в суботу, 15 червня, стартує дводенний Саміт миру. У швейцарському уряді оприлюднили орієнтовну програму публічних заходів на конференції, пише УНН.

15 червня (за місцевим часом):

  • Після обіду до 16:30 - прибуття голів делегацій
  • 13:30 - заяви для преси президента Швейцарії Віоли Амхерд та президента України Володимира Зеленського 
  • 16:00 - очільники делегацій йдуть на відкриття 
  • 16:30-17:30 - офіційна церемонія зустрічі 
  • 17:30 - вступні заяви
  • 19:00 - спільне фото  

16 червня (за місцевим часом):

14:30 - заключна пресконференція

Слідом за нею - пресконференція президента України Володимира Зеленського

Слідом занею - пресконференція президента Швейцарії Віоли Амхерд та міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса 

Доповнення

Конференція високого рівня відбудеться в Бюргенштоку. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій10.06.24, 10:57 • 23801 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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