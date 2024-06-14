Саміт миру у Швейцарії: оприлюднено орієнтовну програму

У Швейцарії в суботу, 15 червня, стартує дводенний Саміт миру. У швейцарському уряді оприлюднили орієнтовну програму публічних заходів на конференції, пише УНН.

15 червня (за місцевим часом):

Після обіду до 16:30 - прибуття голів делегацій

13:30 - заяви для преси президента Швейцарії Віоли Амхерд та президента України Володимира Зеленського

16:00 - очільники делегацій йдуть на відкриття

16:30-17:30 - офіційна церемонія зустрічі

17:30 - вступні заяви

19:00 - спільне фото

16 червня (за місцевим часом):

14:30 - заключна пресконференція

Слідом за нею - пресконференція президента України Володимира Зеленського

Слідом занею - пресконференція президента Швейцарії Віоли Амхерд та міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса

Доповнення

Конференція високого рівня відбудеться в Бюргенштоку. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій