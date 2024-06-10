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У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій

У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій

Київ • УНН

 • 23801 перегляди

15-16 червня Швейцарія проведе Саміт миру в Україні, на який зареєструвалися 90 держав і організацій.

Наразі 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у Саміті миру, метою якого є прокласти шлях до миру в Україні, який Швейцарія проведе 15-16 червня, повідомив швейцарський уряд у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

росію не запросили на саміт, який має відбутися у Швейцарії, але уряд заявив у заяві, що мета зустрічі буде "спільно визначити дорожню карту" того, як залучити росію та Україну до майбутнього мирного процесу. росія назвала саміт марною тратою часу. За словами Швейцарії, її не запросили до участі, бо вона дала зрозуміти, що не зацікавлена ​​в участі. Однак Швейцарія також наголошує, що росія має бути частиною мирного процесу.

Її відсутність спонукала впливових союзників москви, таких як Китай, заявити, що у мирних переговорах немає сенсу, якщо в них не братимуть участь і росія, і Україна. "Це приглушило очікування будь-якого серйозного прориву на переговорах, що відбуваються у Швейцарії", - пише видання.

На саміті обговорюватимуться галузі, що викликають широке міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як питання військовополонених, заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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