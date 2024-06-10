В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

На данный момент 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в Саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня, сообщило швейцарское правительство в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

россию не пригласили на саммит, который должен состояться в Швейцарии, но правительство заявило в заявлении, что цель встречи будет "совместно определить дорожную карту" того, как привлечь россию и Украину к предстоящему мирному процессу. россия назвала саммит пустой тратой времени. По словам Швейцарии, ее не пригласили к участию, потому что она дала понять, что не заинтересована в участии. Однако Швейцария также подчеркивает, что россия должна быть частью мирного процесса.

Ее отсутствие побудило влиятельных союзников москвы, таких как Китай, заявить, что в мирных переговорах нет смысла, если в них не будут участвовать и россия, и Украина. "Это приглушило ожидания любого серьезного прорыва на переговорах, происходящих в Швейцарии", - пишет издание.

На саммите будут обсуждаться отрасли, вызывающие широкую международную озабоченность, такие как необходимость ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, такие как вопросы военнопленных, заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции