В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  34331 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  42899 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  48748 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  172936 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174121 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151958 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107388 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90221 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86178 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

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7 июня 2024, 06:57  •  195431 просмотра

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

15-16 июня Швейцария проведет саммит мира в Украине, на который зарегистрировались 90 государств и организаций.

Война •   •  5345 просмотра
В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ

Беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в ярославской области россии в ночь на 10 июня.

Новости Мира •   •  5310 просмотра
Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ

Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Из-за аварийной ситуации в электросетях были обесточены потребители в Сумской и Харьковской областях, и на сегодня в Украине запланированы почасовые отключения с 16:00 до 22:00.

Общество •   •  8572 просмотра
Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

российские войска атаковали Черниговскую область из артиллерии и минометов, в течение суток было зафиксировано 29 взрывов.

Война •   •  7508 просмотра
Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.

Война •   •  8959 просмотра
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ.

политика •   •  10042 просмотра
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

Правительство утвердило постановление, призванное обеспечить справедливое распределение лимитов потребления электроэнергии между регионами, вычитая из имеющегося объема электроэнергии объем, необходимый для критически важной инфраструктуры, и установив новые лимиты для каждого региона, чтобы уравнять продолжительность отключений электроэнергии.

Экономика •   •  9224 просмотра
Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В россии аэропорт казани был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотника, в то время как в двухэтажном ангаре в самаре вспыхнул крупный пожар.

Новости Мира •   •  9634 просмотра
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.

Новости Мира •   •  9040 просмотра
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ, считает эксперт.

Экономика •   •  32818 просмотра
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт