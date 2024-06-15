Во время Саммита мира участники хотят в частности обсудить, как и при каких условиях в процесс будущего мира может быть привлечена также россия. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Цели конференции известны. Мы хотим вдохновить процесс к всеобъемлющему, справедливому, длительному миру для Украины на базе международного права и Хартии ООН. Мы хотим достичь общего понимания возможных рамок для достижения этой цели. Мы хотим обсудить, как и при каких условиях в этот процесс будущего мира может быть привлечена также россия", - сказала Амхерд.

Она напомнила, что обсуждения на конференции будут сконцентрированы на трех темах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение.

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"Это вопросы, которые представляют собой глобальный интерес, которые напрямую касаются большого количества стран и которые уже предлагались в различных планах по миру в Украине", - заявила Амхерд.

Она отметила, что в течение выходных участники Саммита смогут поделиться своими идеями относительно того, как может происходить процесс мира и диалога.

"В течение этих выходных все страны участники смогут поделиться своим видением и своими идеями относительно того, как может происходить процесс мира и диалога", - сказала Амхерд.

Президентка Амхерд заявляла, что если хотим направить процесс в направлении мира, надо будет когда-то привлечь также и россию.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ожидает, что после Инаугурационного Саммита мира будет переход на предметное, техническое решение всех трех пунктов: продовольственной безопасности, ядерной безопасности, возвращения украинских детей, и будет продолжаться подготовка к следующим шагам.

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