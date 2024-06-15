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Зеленський про саміт миру: це початок, шлях до миру довгий

Зеленський про саміт миру: це початок, шлях до миру довгий

Київ • УНН

 • 22715 перегляди

Зеленський очікує, що саміт миру ініціює суттєві рішення щодо продовольчої безпеки, ядерної безпеки та повернення депортованих українських дітей, що стане початком довгого шляху до миру.

Президент Володимир Зеленський очікує, що після Інавгураційного Саміту миру  буде перехід на предметне, технічне вирішення всіх трьох пунктів: продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення українських дітей, і триватиме підготовка до наступних кроків. Як пише УНН, про це він повідомив в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24, додавши, що шлях до миру довгий, тому що Україна має справу з терористами.

У нас буде представлена 101 країна, що зареєструвалися. Представлені всі континенти – Азія, Африка, Латинська Америка тощо. Представлений Глобальний Південь, а не тільки наші європейські партнери. Ми будемо розглядати три пункти. Це початок шляху до миру, він довгий, тому що ми маємо справу з терористами. Ми повинні йти самим правильним шляхом, базуючись на статуті ООН і міжнародному праві. Це дуже важливо, щоб у нас був один базис. І ми так йдемо, не порушуючи закон, не порушуючи права людей

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що на Саміті миру будуть обговорювати три аспекти : продовольча безпека, ядерна безпека, повернення українських дітей.

Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь14.06.24, 23:23 • 15350 переглядiв

Коментуючи аспект щодо ядерної безпеки, Зеленський нагадав, що росія захопила найбільшу атомну станцію у Європі – Запорізьку АЕС.  

Шість блоків, 6 гігаватів. І я навіть не говорю, що це викликало дефіцит електроенергії для України та деяких країн Європи, які могли отримувати електрику. До речі, дешеву електрику З України. Але окрім цього, цієї хвилі дефіциту електрики й тих блекаутів, які путін робив у нас, сьогодні станція – шість блоків, це шість Чорнобилів. Всі розуміють, якщо станція не під керівництвом України, не під наглядом МАГАТЕ, а вона замінована, там озброєні люди й це факт, це визнають  абсолютно всі партнери, і вона на сьогодні під контролем бойовиків. Це виклик для всього світу. Це не питання для України. Ця війна – це питання не України, це питання безпеки Європи та світу…Потрібно вирішити питання, розблокувати станцію. Вона повинна бути безпечною для всього світу

- сказав Зеленський.

Говорячи про третій аспект щодо повернення депортованих росією дітей, Зеленський наголосив, що рф вкрала 20 тис. дітей.

Ми повинні повернути 20 тис. дітей. Ця людина ( путін – ред.) і є нацист. Він говорить про мир, але вкрав 20 тис. дітей

- наголосив Зеленський.

Зеленський висловив свої очікування щодо Саміту.

Я очікую, що у нас буде солідарність в цих трьох пунктах. Я очікую, що після цього інавгураційного Саміту ми перейдемо на предметне, технічне вирішення всіх цих пунктів й будемо готуватися до наступних кроків. Це й відповідальність за війну, це й екологія. Й безумовно важливий пункт – це територіальна цілісність України. Зараз це не буде розглядатися на цьому саміті, тільки три пункти, але ми все одно дійдемо до всіх важливих пунктів, щоб розв’язати цю трагедію, щоб закінчити війну

- розповів Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні у Швейцарії стартує дводенний саміт миру, головна мета якого - наблизити справедливий і тривалий мир для України. За словами Володимира Зеленського, відповідальна світова більшість має докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення.

Україна вже готується до другого Саміту миру: обговорюється можлива участь рф в певних форматах - ОП14.06.24, 16:46 • 31201 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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