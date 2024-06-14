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Україна вже готується до другого Саміту миру: обговорюється можлива участь рф в певних форматах - ОП

Україна вже готується до другого Саміту миру: обговорюється можлива участь рф в певних форматах - ОП

Київ • УНН

 • 31201 перегляди

Україна вже готується до другого Саміту миру, де обговорюватимуться результати першого Саміту та дорожня карта миру, з можливою участю росії у певних форматах, якщо інші країни підтримають мирний план України і будуть готові донести його до рф.

Перший Саміт миру буде інавгураційним, а вже на другому будуть обговорюватись результати першого. У випадку, якщо інші країни підтримують український план миру та будуть готові доносити його росії, тоді можна буде говорити про певні формати участі агресора. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в ефрі телемарафону, передає УНН.

Ми говоримо про те, що це Саміт інавгураційний, а на другому Саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами – вже певна кількість країн висловила своє бажання прийняти такий Саміт у себе. На цьому Саміти миру ми, власне, будемо говорити вже з результатами першого Саміту, і з результатами розробленої дорожньої карти, про те яким чином говорити про мир в Україні. Ми не виключаємо цього – якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни агресора, і вона буде не диктувати свої умови, а слухати співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її участі

– розповів Жовква.

Нагадаємо

У Швейцарії в суботу, 15 червня, стартує дводенний Саміт миру. У швейцарському уряді оприлюднили орієнтовну програму публічних заходів на конференції.

Ірина Колеснік

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