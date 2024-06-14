Украина уже готовится ко второму Саммиту мира: обсуждается возможное участие рф в определенных форматах - ОП

Первый Саммит мира будет инаугурационным, а уже на втором будут обсуждаться результаты первого. В случае, если другие страны поддерживают украинский план мира и будут готовы доносить его россии, тогда можно будет говорить об определенных форматах участия агрессора. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы говорим о том, что это Саммит инаугурационный, а на втором Саммите, который мы уже планируем, мы говорим со странами - уже определенное количество стран выразило свое желание принять такой Саммит у себя. На этом Саммите мира мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого Саммита, и с результатами разработанной дорожной карты, о том каким образом говорить о мире в Украине. Мы не исключаем этого - если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия - рассказал Жовква.

Напомним

В Швейцарии в субботу, 15 июня, стартует двухдневный Саммит мира. В швейцарском правительстве обнародовали ориентировочную программу публичных мероприятий на конференции.