Президент Владимир Зеленский ожидает, что после инаугурационного Саммита мира будет переход на предметное, техническое решение всех трех пунктов: продовольственной безопасности, ядерной безопасности, возвращения украинских детей, и будет продолжаться подготовка к следующим шагам. Как пишет УНН, об этом он сообщил в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, добавив, что путь к миру долгий, потому что Украина имеет дело с террористами.

У нас будет представлена 101 страна, которые зарегистрировались. Представлены все континенты - Азия, Африка, Латинская Америка и так далее. Представлен Глобальный Юг, а не только наши европейские партнеры. Мы будем рассматривать три пункта. Это начало пути к миру, он долгий, потому что мы имеем дело с террористами. Мы должны идти самым правильным путем, основываясь на уставе ООН и международном праве. Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей - рассказал Зеленский.

Он отметил, что на Саммите мира будут обсуждать три аспекта: продовольственная безопасность, ядерная безопасность, возвращение украинских детей.

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Комментируя аспект по ядерной безопасности, Зеленский напомнил, что россия захватила крупнейшую атомную станцию в Европе - Запорожскую АЭС.

Шесть блоков, 6 гигаватт. И я даже не говорю, что это вызвало дефицит электроэнергии для Украины и некоторых стран Европы, которые могли получать электричество. Кстати, дешевое электричество из Украины. Но кроме этого, этой волны дефицита электричества и тех блэкаутов, которые путин делал у нас, сегодня станция - шесть блоков, это шесть Чернобылей. Все понимают, если станция не под руководством Украины, не под наблюдением МАГАТЭ, а она заминирована, там вооруженные люди и это факт, это признают абсолютно все партнеры, и она на сегодня под контролем боевиков. Это вызов для всего мира. Это не вопрос для Украины. Эта война - это вопрос не Украины, это вопрос безопасности Европы и мира... Нужно решить вопрос, разблокировать станцию. Она должна быть безопасной для всего мира - сказал Зеленский.

Говоря о третьем аспекте по возвращению депортированных россией детей, Зеленский отметил, что рф украла 20 тыс. детей.

Мы должны вернуть 20 тыс. детей. Этот человек (Путин - ред.) и есть нацист. Он говорит о мире, но украл 20 тыс. детей - подчеркнул Зеленский.

Зеленский выразил свои ожидания относительно Саммита.

Я ожидаю, что у нас будет солидарность в этих трех пунктах. Я ожидаю, что после этого инаугурационного Саммита мы перейдем на предметное, техническое решение всех этих пунктов и будем готовиться к следующим шагам. Это и ответственность за войну, это и экология. И безусловно важный пункт - это территориальная целостность Украины. Сейчас это не будет рассматриваться на этом саммите, только три пункта, но мы все равно дойдем до всех важных пунктов, чтобы разрешить эту трагедию, чтобы закончить войну - рассказал Зеленский.

Напомним

Сегодня в Швейцарии стартует двухдневный саммит мира, главная цель которого - приблизить справедливый и длительный мир для Украины. По словам Владимира Зеленского, ответственное мировое большинство должно приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессии и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение.

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