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Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу: Зеленський про Глобальний саміт миру

Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу: Зеленський про Глобальний саміт миру

Київ • УНН

 • 33018 перегляди

Президент Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру за участю близько 100 країн світу, щоб зробити конкретні кроки до справедливого і тривалого миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру, до якого мають долучитись близько 100 країн і зауважив, що попереду два дні активної роботи, передає УНН.

"Прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей. У Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій", - повдіомив Зеленський у соймережі Х.

Він також подякував усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - резюмував Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь14.06.24, 23:23 • 15350 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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