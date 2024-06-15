Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира, к которому должны присоединиться около 100 стран и отметил, что впереди два дня активной работы, передает УНН.

"Прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью - приблизить справедливый и длительный мир для Украины. Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей. В Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций", - сообщил Зеленский в соймереже Х.

Он также поблагодарил всех, кто решил присоединиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН.

"Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессии и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации. Именно поэтому формат Саммита предусматривает возможность для каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей. Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН", - резюмировал Зеленский.

Саммит мира у Швейцарии: кто примет участие