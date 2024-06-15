Совместный первый шаг к справедливому миру на основе Устава ООН - Зеленский о Саммите мира

В Швейцарии начинается Саммит мира с участием представителей 100 стран и организаций со всех континентов, что является первым шагом к справедливому миру, основанного на международном праве и Уставе ООН. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в X, пишет УНН.

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"Сегодня начинается Глобальный саммит мира, на который зарегистрированы 100 государств и международных организаций со всех континентов и частей света, которые представляют разные взгляды, но объединены уважением к международному праву и друг к другу", - отметил Президент.

По его словам, Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка - все они присутствуют.

Саммит мира дает каждой стране возможность быть услышанной и продемонстрировать глобальное лидерство. Вместе мы делаем первый шаг к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и базовых принципах международного права - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.