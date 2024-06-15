Спільний перший крок до справедливого миру на основі Статуту ООН - Зеленський про Саміт миру
Київ • УНН
Розпочинається Глобальний саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, метою якого є пошук справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.
У Швейцарії розпочинається Саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, що є першим кроком до справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у суботу у X, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні розпочинається Глобальний саміт миру, на який зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу, які представляють різні погляди, але об’єднані повагою до міжнародного права й одне до одного", - зазначив Президент.
з його слів, Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі вони присутні.
Саміт миру дає кожній країні можливість бути почутою та продемонструвати глобальне лідерство. Разом ми робимо перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.