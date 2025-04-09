С 15 февраля до 31 марта 2025 года в Украине будет действовать запрет на вылов щуки в водоемах Киева и других областей. За каждую незаконно выловленную рыбу предусмотрен штраф в 3 468 гривен.
Администрация Байдена планирует запретить бурение нефтегазовых скважин на территории 2,5 млн кв. км побережья США. Ограничения охватят побережье Тихого и Атлантического океанов и восточную часть Мексиканского залива.
Правительство Перу объявило чрезвычайное экологическое положение из-за разлива нефти государственной компанией Petroperu. Загрязнено 10 000 кв.м поверхности океана, пострадали 7 пляжей и местная фауна.
NOAA прогнозирует развитие условий Ла-Нинья этой зимой, что может привести к сильной засухе на равнинах США. Уже сейчас 52% площадей выращивания пшеницы в США страдают от засухи.
Ожидаемый переход к Ла-Нинья в Тихом океане откладывается до ноября-декабря с вероятностью 60%. Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года, что повлияет на глобальные погодные условия.
Россия провела военно-морские учения «Океан-24», вероятно преувеличив количество задействованных кораблей. По данным британской разведки, РФ имела доступ только к 300 судам, а не 400, как заявлялось.
По данным WWF, численность диких животных в мире уменьшилась на 73% с 1970 года из-за влияния человека. Больше всего пострадали пресноводные виды, основными угрозами являются потеря среды обитания и чрезмерная эксплуатация.
Минобороны Тайваня обнаружило "несколько волн" ракетных пусков в глубине Китая и объявило полную боевую готовность. Это произошло через несколько дней после заявления Пекина об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
Минобороны Китая сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане 25 сентября. Запуск состоялся в рамках ежегодных военных учений на фоне напряженности в отношениях с США и их союзниками.
российско-китайские военные учения "океан-2024" являются частью длительного усиления военной координации между странами. Эксперты отмечают рост сложности и географии совместных учений на фоне глобальной напряженности.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками ASBM для расширения широкополосного покрытия в Арктике. Это был 22-й запуск этой ракеты-носителя, что сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет.
Минобороны США отправляет на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами. Также ускорено развертывание авианосца ISS Abraham Lincoln и вспомогательных кораблей с военно-морской базы на острове Гуам.
Метеорологическое управление Японии предупредило о повышенной вероятности сильного землетрясения в разломе Нанкай. В случае мегаземлетрясения, толчки могут ощущаться на большой территории, а цунами может достичь 30 метров.
Оползень на реке Чилкотин создал естественную дамбу, что привело к наводнениям в Колумбии. Власти объявили эвакуацию в одном из отдаленных районов, ожидая значительного повышения уровня воды в реке.
Страна-террорист начала плановые военные учения с участием трех флотов и Каспийской флотилии. В учениях принимают участие около 20 тысяч военнослужащих и 300 кораблей с целью проверки органов управления ВМФ.
Антониу Гутерриш призвал мир срочно пересмотреть климатические стратегии из-за рекордной жары. Он отметил необходимость отказа от ископаемого топлива и усиления борьбы с неравенством.
Прошлый месяц стал самым жарким июнем в истории, продолжив 13-месячную полосу исключительных температур, в результате чего 2024 год может стать самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений.
Пятого июля 1946 года французский модельер Луис Риар представил публике купальник бикини, который стал настоящей революцией в моде. Первой женщиной, которая надела этот открытый купальник, была француженка Мишелин Бернардини.
Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже в суде Северных Марианских островов и отказался от своего права на суд присяжных, что потенциально может привести к его освобождению после отбытия 5-летнего срока тюремного заключения.
Все, о чем будет договорено на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса, заявил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв на Саммит мира, встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и выразил убеждение, что все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, где представлены все части света, все континенты, разные нации, станет частью столь нужного миротворческого процесса.
Начинается Глобальный саммит мира с участием представителей 100 стран и организаций со всех континентов, целью которого является поиск справедливого мира, основанного на международном праве и Уставе ООН.
Северный Китай готовится к рекордной жаре, температура уже превышает 40 ° C, что вынуждает власти выдавать предупреждения о высокой температуре.
Масштабный оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2 000 человек в отдаленных горных селах, усложнив спасательные работы: пока найдено только 5 тел погибших.
Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.
Более 670 человек считаются погибшими после того, как мощный оползень погреб под собой более 150 домов в Папуа-Новой Гвинее.
Более 300 человек и более 1100 домов были погребены под землей в результате мощного оползня, который сравнял с землей отдаленную деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи.
Президент Франции Макрон отказался от противоречивых планов избирательной реформы в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков, пообещав диалог для поиска альтернативного соглашения по будущему территории.
Шесть человек погибли и сотни получили ранения в результате беспрецедентных беспорядков на французской территории Новой Каледонии из-за противоречивой избирательной реформы, которая предоставляет право голоса жителям Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 25-часовой перелет в Новую Каледонию, французскую территорию в южной части Тихого океана, чтобы восстановить контроль над кризисом, вызванным бурными протестами против избирательных прав и требований независимости.