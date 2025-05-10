На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 3,5 км: авиасообщение приостановлено
Киев • УНН
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 км, что привело к временному закрытию местных аэропортов и приостановке авиасообщения в регионе.
В россии на камчатке произошел выброс пепла из вулкана карымский на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом сообщили российские Telegram-каналы и "СМИ", передает УНН.
Детали
Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана — на акваторию Тихого океана. карымскому предоставили "оранжевый" код авиационной опасности.
В связи с извержением вулкана местные аэропорты были временно закрыты, авиасообщение в этом регионе приостановлено.
Дополнительно
Вулкан карымский, или карымская сопка – это активный вулкан, находящийся в пределах Восточного хребта камчатки. С 1852 года зафиксировано более 20 извержений вулкана. Последний выброс пепла произошел 15 января 2022 года.
Напомним
В апреле над Филиппинами поднялся столб пепла на 4 км в результате взрыва вулкана Канлаон. Гора Канлаон, простирающаяся на территории провинций Западный и Восточный Негрос, является одной из более чем двадцати активных вершин в этой части Азии. Ее сейсмическая активность наблюдается еще с декабря прошлого года, когда был зафиксирован предварительный взрыв.