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На камчатці вулкан каримський викинув попіл на 3,5 км: авіасполучення призупинено

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Вулкан каримський на камчатці викинув стовп попелу на висоту 3,5 км, що призвело до тимчасового закриття місцевих аеропортів та призупинення авіасполучення в регіоні.

На камчатці вулкан каримський викинув попіл на 3,5 км: авіасполучення призупинено

У росії на камчатці стався викид попелу з вулкану каримський на висоту до 3,5 км над рівнем моря. Про це повідомили російські Telegram-канали і "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Попеловий шлейф поширився на південно-східному напрямку від вулкана — на акваторію Тихого океану. каримському надали "помаранчевий" код авіаційної небезпеки.

У зв’язку із виверженням вулкану місцеві аеропорти були тимчасово закриті, авіасполучення в цьому регіоні призупинено.

Додатково

Вулкан каримський, або каримська сопка – це активний вулкан, що знаходиться в межах Східного хребта камчатки. З 1852 року зафіксовано понад 20 вивержень вулкану. Останній викид попелу стався 15 січня 2022 року.

Нагадаємо

У квітні над Філіппінами здійнявся стовп попелу на 4 км внаслідок вибуху вулкана Канлаон. Гора Канлаон, яка простягається на території провінцій Західний і Східний Негрос, є однією з понад двадцяти активних вершин у цій частині Азії. Її сейсмічна активність спостерігається ще з грудня минулого року, коли був зафіксований попередній вибух.

Євген Устименко

Євген Устименко

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