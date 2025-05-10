На камчатці вулкан каримський викинув попіл на 3,5 км: авіасполучення призупинено
Київ • УНН
Вулкан каримський на камчатці викинув стовп попелу на висоту 3,5 км, що призвело до тимчасового закриття місцевих аеропортів та призупинення авіасполучення в регіоні.
У росії на камчатці стався викид попелу з вулкану каримський на висоту до 3,5 км над рівнем моря. Про це повідомили російські Telegram-канали і "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Попеловий шлейф поширився на південно-східному напрямку від вулкана — на акваторію Тихого океану. каримському надали "помаранчевий" код авіаційної небезпеки.
У зв’язку із виверженням вулкану місцеві аеропорти були тимчасово закриті, авіасполучення в цьому регіоні призупинено.
Додатково
Вулкан каримський, або каримська сопка – це активний вулкан, що знаходиться в межах Східного хребта камчатки. З 1852 року зафіксовано понад 20 вивержень вулкану. Останній викид попелу стався 15 січня 2022 року.
Нагадаємо
У квітні над Філіппінами здійнявся стовп попелу на 4 км внаслідок вибуху вулкана Канлаон. Гора Канлаон, яка простягається на території провінцій Західний і Східний Негрос, є однією з понад двадцяти активних вершин у цій частині Азії. Її сейсмічна активність спостерігається ще з грудня минулого року, коли був зафіксований попередній вибух.