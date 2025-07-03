Аккумуляторы "в обмен" на жизнь: глубоководная добыча металлов убивает жизнь в океане

The Metals Company, ведущая компания по глубоководной добыче полезных ископаемых, стремится стать первой, кто будет добывать в международных водах конкреции, богатые металлами. Компания уже заплатила австралийскому правительственному научному агентству за доступ к изучению данных. Но экологи предупреждают, что подобные планы представляют угрозу морской жизни, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

После начала глубоководной добычи и эксплуатации зоны Кларион-Клиппертон в отдаленном уголке Тихого океана, обитателям подводного мира грозит "значительное сокращение". Компания Metals Company, ведущая компания по глубоководной добыче полезных ископаемых, готовит проект исследования полиметаллических конкреций - это порода, насыщенная металлами, используемыми в производстве аккумуляторов.

Справка

Крупные компании, занимающиеся глубоководной добычей полезных ископаемых, все еще ищут лучший способ извлечения конкреций,

The Metals Company уже заплатила австралийскому правительственному научному агентству за изучение данных, собранных во время пробной добычи полезных ископаемых в отдаленном Тихом океане.

Metals Company стремится стать первой, кто будет добывать эти конкреции в международных водах, стремясь эксплуатировать отдаленное пространство, известное как зона Кларион-Клиппертон.

Угроза окружающей среде

Но вопрос о том, как можно управлять добычей и какие экологические последствия это создаст.

Донные обитатели, такие как морские огурцы, морские черви, морские звезды и ракообразные, могут столкнуться со "значительным сокращением численности сразу после добычи". - предостерегают экологи.

Некоторые из этих видов частично восстановятся в течение года, но фильтраторы и другие крошечные организмы, питающиеся осадочными породами морского дна, продемонстрировали "минимальное восстановление".

"На морском дне наши исследования показывают, что различные горнодобывающие предприятия оказывают значительное локальное воздействие", – сказал ученый Пирс Данстан во время брифинга.

Напомним

В результате российской агрессии экологии Украины нанесен ущерб на 94 млрд долларов. Тонны вредных веществ попадают в воздух из-за ежедневных обстрелов.

Тувалу может поглотить океан: жители архипелага стремятся получить визу для проживания в Австралии