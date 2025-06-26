Тувалу может поглотить океан: жители архипелага стремятся получить визу для проживания в Австралии

Тувалу угрожает повышение уровня моря, в связи с чем, почти треть граждан островного архипелага подали заявки на получение новой климатической визы для проживания в Австралии.

Передает УНН со ссылкой на L'Agence France-Presse.

Детали

Учитывая продолжающееся глобальное потепление, почти треть жителей тихоокеанского островного государства Тувалу уже воспользовалась новой возможностью подать заявку на получение климатического убежища в Австралии.

Согласно официальным данным, предоставленным австралийской программой, более 3000 тувалуанцев зарегистрировались для первого раунда, в рамках которого будет предложено 280 виз, что составляет почти треть от примерно 10 000 жителей архипелага. При этом Австралия планирует ежегодно предлагать визы 280 гражданам Тувалу.

Справочно о Тувалу

Этот архипелаг длинных, обрамленных пальмами пляжей находится на передовой линии климатического кризиса.

Два из девяти его атоллов уже исчезли, и ученые опасаются, что остальные могут исчезнуть в течение следующих 80 лет.

Комментарий от властей Австралии

Австралия признает разрушительное воздействие изменения климата на средства к существованию, безопасность и благополучие стран и населения, уязвимых к климату, особенно в Тихоокеанском регионе. Это первое соглашение такого рода в мире, которое обеспечивает путь для мобильности с достоинством, когда воздействие климата становится более серьезным - заявили в Министерстве иностранных дел Австралии агентству AFP.

Также противодействие влиянию КНР

Пакт, подписанный в 2024 году, также является частью стратегии Австралии по сдерживанию распространения китайского влияния в южно-тихоокеанском регионе.

Соглашение также обязывает Австралию защищать Тувалу и помогать ей в случае стихийных бедствий, пандемий или "военной агрессии".

Напомним

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