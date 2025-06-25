Бідні країни найбільше страждають від клімату, але грошей не отримують - дослідження
Київ • УНН
Новий Індекс вразливості до кліматичних ризиків показав, що бідні країни найбільше страждають від зміни клімату, але не отримують достатнього фінансування. Автори Індексу застерігають, що скорочення допомоги з боку США та Великої Британії погіршить ситуацію.
У світі представили новий Індекс вразливості до кліматичних ризиків, який визначає країни з високою загрозою стихійних лих і низьким доступом до фінансування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За словами авторів, Індекс поєднує кліматичні ризики та фінансову спроможність і має допомогти донорам ефективніше розподіляти підтримку.
"Країни, які найбільше потребують фінансування адаптації, не обов’язково є тими, хто його отримує", – сказав співавтор Індексу Гаутам Джайн з Колумбійського університету.
Індекс охоплює 188 країн, найменш вразливою є Норвегія, найбільш – Гвінея-Бісау. У "червоній зоні" – понад 2 млрд осіб, здебільшого в Африці.
"Кожній країні потрібна більша підтримка для адаптації до зміни клімату", – наголосив керівник проєкту Джеффрі Шлегельмілх.
Автори попереджають, що скорочення допомоги з боку США і Великої Британії зробить уразливі країни ще більш незахищеними.
Довідка
Індекс вразливості до клімату розроблено Колумбійським університетом за підтримки Фонду Рокфеллера. Він має на меті привернути увагу до проблеми хронічного недофінансування кліматичної адаптації, яка, за прогнозами, буде ключовою темою конференції COP30 у листопаді в Бразилії.
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