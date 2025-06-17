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Екстремальні погодні умови почастішали через зміну клімату – дослідження NASA

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Нове дослідження NASA підтверджує, що інтенсивність повеней, посух та інших екстремальних явищ значно зросла за останні 5 років через зміни клімату. Водопостачальні компанії не готові до змін.

Екстремальні погодні умови почастішали через зміну клімату – дослідження NASA

За останні п'ять років інтенсивність повеней та посух різко зросла. Це підтверджують нові дані NASA, передає УНН. Висновки, підкріплені точними супутниковими даними.

Деталі

NASA б'є на сполох: за даними нового дослідження екстремальні явища стають дедалі частішими, тривалішими та суворішими. Причиною очевидної тенденції є зміна клімату. За останні 5 років інтенсивність таких природних явищ, як шторми, посухи, повені, руйнівні хвилі спеки та незвичні похолодання - значно посилилась. Індикатори усього переліченого останнім на рівні "червоного кольору".

Якщо раніше зростання екстремальних явищ прогнозувалося, наразі ця тенденція спостерігається в реальності, стверджують експерти Метеорологічного бюро.

Нові дані були отримані у співавторстві з доктором Бейлінгом Лі з Лабораторії гідрологічних наук Центру космічних польотів ім. Годдарда NASA, передає The Guardian. Він входить до складу Міждисциплінарного центру наук про земну систему Університету Меріленда. 

Ми ще не можемо довести причинно-наслідковий зв'язок - нам знадобиться набагато більший набір даних. Важко точно визначити, що саме тут відбувається, але інші події вказують на те, що (глобальне) потепління є рушійним фактором. Ми спостерігаємо все більше і більше екстремальних подій по всьому світу, тому це, безумовно, викликає тривогу

- ідеться у звіті. 

Слід зазначити, що вказані дані дослідження ще не пройшли експертну оцінку. Втім дослідники кажуть, що їм знадобиться ще 10 або більше років, щоб підтвердити їх, щоб остаточно назвати цю тенденцію.

Довідково

Дослідники використовували математичну формулу для розрахунку загального впливу погодних явищ з точки зору серйозності. Формула вимірюється загальною площею, на яку вплинули погодні явища. Також серед показників: тривалість явища; те, "наскільки було вологим або сухим".

Ключове попередження від авторів дослідження:

Порушення роботи водної системи стане одним з найбільш значущих наслідків кліматичної кризи

Інтенсивність екстремальних явищ тісно корелює із середньою глобальною температурою, більше, ніж з Ель-Ніньйо, впливовою океанічною течією чи іншими кліматичними показниками. Це свідчить про те, що подальше потепління планети спричинить частіші, сильніші, триваліші та/або більші посухи та повені.

- зазначається у статті. 

Також дослідники NASA підготували оновлену статистику на запит дослідницької організації Global Water Intelligence з Оксфорда, керівник якої Крістофер Гассон заявив, що водопостачальні компанії опинилися на лінії вогню зміни клімату. Вони зіткнулись із занадто великою кількістю води або занадто малою кількістю води – або і тим, і іншим. При цьому більшість водопостачальних компаній абсолютно не готові впоратися зі змінами, що відбуваються.

Це надзвичайно страшно. Галузі потрібно залучати інвестиції у величезних масштабах

Це суворе нагадування про те, що гарячіша планета означає сильніші повені та посухи. Це давно прогнозувалося, але тепер це видно в реальності, - каже Професор Річард Беттс, керівник відділу впливу зміни клімату в Метеорологічному бюро та Ексетерському університеті.

Доповнення

В останньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації підраховано 80% ймовірність того, що принаймні один з наступних п'яти років перевершить 2024 рік як найтепліший рік за всю історію спостережень.

У ньому йдеться про наступне:

Глобальна температура продовжить зростати протягом наступних п'яти років, збільшуючи кліматичні ризики та вплив на суспільство, економіку та сталий розвиток. 

Це може мати широкомасштабні наслідки для цілих економік.

Нагадаємо

Кліматологи та океанологи виявили свідчення того, що аномально швидке зростання рівня моря в деяких регіонах на північному заході Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибинних водах, що надходять до Атлантики з боку берегів Антарктики. 

2024 рік - глобальне потепління сягнуло рівня на 1,5°C вище доіндустріального періоду (1850-1900 рр.), перевершивши рекорд 2023 року, коли температура була на 0,60°C вищою за середнє значення 1991-2020 рр.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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