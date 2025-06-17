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Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Новое исследование NASA подтверждает, что интенсивность наводнений, засух и других экстремальных явлений значительно возросла за последние 5 лет из-за изменений климата. Водоснабжающие компании не готовы к изменениям.

Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA

За последние пять лет интенсивность наводнений и засух резко возросла. Это подтверждают новые данные NASA, передает УНН. Выводы, подкрепленные точными спутниковыми данными.

Детали

NASA бьет тревогу: по данным нового исследования экстремальные явления становятся все более частыми, длительными и суровыми. Причиной очевидной тенденции является изменение климата. За последние 5 лет интенсивность таких природных явлений, как штормы, засухи, наводнения, разрушительные волны жары и необычные похолодания - значительно усилилась. Индикаторы всего перечисленного последним на уровне "красного цвета".

Если раньше рост экстремальных явлений прогнозировался, сейчас эта тенденция наблюдается в реальности, утверждают эксперты Метеорологического бюро.

Новые данные были получены в соавторстве с доктором Бейлингом Ли из Лаборатории гидрологических наук Центра космических полетов им. Годдарда NASA, передает The Guardian. Он входит в состав Междисциплинарного центра наук о земной системе Университета Мэриленда. 

Мы еще не можем доказать причинно-следственную связь - нам понадобится гораздо больший набор данных. Трудно точно определить, что именно здесь происходит, но другие события указывают на то, что (глобальное) потепление является движущим фактором. Мы наблюдаем все больше и больше экстремальных событий по всему миру, поэтому это, безусловно, вызывает тревогу

- говорится в отчете. 

Следует отметить, что указанные данные исследования еще не прошли экспертную оценку. Впрочем, исследователи говорят, что им понадобится еще 10 или более лет, чтобы подтвердить их, чтобы окончательно назвать эту тенденцию.

Справочно

Исследователи использовали математическую формулу для расчета общего воздействия погодных явлений с точки зрения серьезности. Формула измеряется общей площадью, на которую повлияли погодные явления. Также среди показателей: продолжительность явления; то, "насколько было влажным или сухим".

Ключевое предупреждение от авторов исследования:

Нарушение работы водной системы станет одним из самых значительных последствий климатического кризиса

Интенсивность экстремальных явлений тесно коррелирует со средней глобальной температурой, больше, чем с Эль-Ниньо, влиятельным океаническим течением или другими климатическими показателями. Это свидетельствует о том, что дальнейшее потепление планеты приведет к более частым, сильным, длительным и/или большим засухам и наводнениям.

- отмечается в статье. 

Также исследователи NASA подготовили обновленную статистику по запросу исследовательской организации Global Water Intelligence из Оксфорда, руководитель которой Кристофер Гассон заявил, что водоснабжающие компании оказались на линии огня изменения климата. Они столкнулись со слишком большим количеством воды или слишком малым количеством воды – или и тем, и другим. При этом большинство водоснабжающих компаний абсолютно не готовы справиться с происходящими изменениями.

Это чрезвычайно страшно. Отрасли нужно привлекать инвестиции в огромных масштабах

Это суровое напоминание о том, что более горячая планета означает более сильные наводнения и засухи. Это давно прогнозировалось, но теперь это видно в реальности, - говорит Профессор Ричард Беттс, руководитель отдела воздействия изменения климата в Метеорологическом бюро и Эксетерском университете.

Дополнение

В последнем отчете Всемирной метеорологической организации подсчитано 80% вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет превзойдет 2024 год как самый теплый год за всю историю наблюдений.

В нем говорится о следующем:

Глобальная температура продолжит расти в течение следующих пяти лет, увеличивая климатические риски и воздействие на общество, экономику и устойчивое развитие. 

Это может иметь широкомасштабные последствия для целых экономик.

Напомним

Климатологи и океанологи обнаружили свидетельства того, что аномально быстрый рост уровня моря в некоторых регионах на северо-западе Атлантики связан с повышением температуры в глубинных водах, поступающих в Атлантику со стороны берегов Антарктики. 

2024 год - глобальное потепление достигло уровня на 1,5°C выше доиндустриального периода (1850-1900 гг.), превзойдя рекорд 2023 года, когда температура была на 0,60°C выше среднего значения 1991-2020 гг.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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