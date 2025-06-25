Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование
Киев • УНН
Новый Индекс уязвимости к климатическим рискам показал, что бедные страны больше всего страдают от изменения климата, но не получают достаточного финансирования. Авторы Индекса предостерегают, что сокращение помощи со стороны США и Великобритании ухудшит ситуацию.
В мире представили новый Индекс уязвимости к климатическим рискам, который определяет страны с высокой угрозой стихийных бедствий и низким доступом к финансированию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По словам авторов, Индекс сочетает климатические риски и финансовую состоятельность и должен помочь донорам эффективнее распределять поддержку.
"Страны, которые больше всего нуждаются в финансировании адаптации, не обязательно являются теми, кто его получает", – сказал соавтор Индекса Гаутам Джайн из Колумбийского университета.
Индекс охватывает 188 стран, наименее уязвимой является Норвегия, наиболее – Гвинея-Бисау. В "красной зоне" – более 2 млрд человек, в основном в Африке.
"Каждой стране нужна большая поддержка для адаптации к изменению климата", – подчеркнул руководитель проекта Джеффри Шлегельмилх.
Авторы предупреждают, что сокращение помощи со стороны США и Великобритании сделает уязвимые страны еще более незащищенными.
Справка
Индекс уязвимости к климату разработан Колумбийским университетом при поддержке Фонда Рокфеллера. Он имеет целью привлечь внимание к проблеме хронического недофинансирования климатической адаптации, которая, по прогнозам, будет ключевой темой конференции COP30 в ноябре в Бразилии.
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