Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование

В мире представили новый Индекс уязвимости к климатическим рискам, который определяет страны с высокой угрозой стихийных бедствий и низким доступом к финансированию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам авторов, Индекс сочетает климатические риски и финансовую состоятельность и должен помочь донорам эффективнее распределять поддержку.

"Страны, которые больше всего нуждаются в финансировании адаптации, не обязательно являются теми, кто его получает", – сказал соавтор Индекса Гаутам Джайн из Колумбийского университета.

Индекс охватывает 188 стран, наименее уязвимой является Норвегия, наиболее – Гвинея-Бисау. В "красной зоне" – более 2 млрд человек, в основном в Африке.

"Каждой стране нужна большая поддержка для адаптации к изменению климата", – подчеркнул руководитель проекта Джеффри Шлегельмилх.

Авторы предупреждают, что сокращение помощи со стороны США и Великобритании сделает уязвимые страны еще более незащищенными.

Справка

Индекс уязвимости к климату разработан Колумбийским университетом при поддержке Фонда Рокфеллера. Он имеет целью привлечь внимание к проблеме хронического недофинансирования климатической адаптации, которая, по прогнозам, будет ключевой темой конференции COP30 в ноябре в Бразилии.

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