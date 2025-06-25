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Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Новый Индекс уязвимости к климатическим рискам показал, что бедные страны больше всего страдают от изменения климата, но не получают достаточного финансирования. Авторы Индекса предостерегают, что сокращение помощи со стороны США и Великобритании ухудшит ситуацию.

Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование

В мире представили новый Индекс уязвимости к климатическим рискам, который определяет страны с высокой угрозой стихийных бедствий и низким доступом к финансированию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам авторов, Индекс сочетает климатические риски и финансовую состоятельность и должен помочь донорам эффективнее распределять поддержку.

"Страны, которые больше всего нуждаются в финансировании адаптации, не обязательно являются теми, кто его получает", – сказал соавтор Индекса Гаутам Джайн из Колумбийского университета.

Индекс охватывает 188 стран, наименее уязвимой является Норвегия, наиболее – Гвинея-Бисау. В "красной зоне" – более 2 млрд человек, в основном в Африке.

"Каждой стране нужна большая поддержка для адаптации к изменению климата", – подчеркнул руководитель проекта Джеффри Шлегельмилх.

Авторы предупреждают, что сокращение помощи со стороны США и Великобритании сделает уязвимые страны еще более незащищенными.

Справка

Индекс уязвимости к климату разработан Колумбийским университетом при поддержке Фонда Рокфеллера. Он имеет целью привлечь внимание к проблеме хронического недофинансирования климатической адаптации, которая, по прогнозам, будет ключевой темой конференции COP30 в ноябре в Бразилии.

Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA17.06.25, 17:34 • 3284 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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