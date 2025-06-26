Тувалу може поглинути океан: жителі архіпелагу прагнуть отримати візу для проживання в Австралії

Тувалу загрожує підвищення рівня моря, у зв'язку з чим, майже третина громадян острівного архіпелагу подали заявки на отримання нової кліматичної візи для проживання в Австралії.

Передає УНН із посиланням на L'Agence France-Presse.

Деталі

З огляду на триваюче глобальне потепління, майже третина жителів тихоокеанської острівної держави Тувалу вже скористалася новою можливістю подати заявку на отримання кліматичного притулку в Австралії.

Згідно з офіційними даними, наданими австралійською програмою, понад 3000 тувалуанців зареєструвалися для першого раунду, в рамках якого буде запропоновано 280 віз, що становить майже третину від приблизно 10 000 жителів архіпелагу. При цьому Австралія планує щороку пропонувати візи 280 громадянам Тувалу.

Довідково про Тувалу

Цей архіпелаг довгих, обрамлених пальмами пляжів знаходиться на передовій лінії кліматичної кризи.

Два з дев'яти його атолів вже зникли, і вчені побоюються, що решта можуть зникнути протягом наступних 80 років.

Коментар від влади Австралії

Австралія визнає руйнівний вплив зміни клімату на засоби до існування, безпеку та добробут країн та населення, вразливих до клімату, особливо в Тихоокеанському регіоні. Це перша угода такого роду у світі, яка забезпечує шлях для мобільності з гідністю, коли вплив клімату стає серйознішим - заявили в Міністерстві закордонних справ Австралії агентству AFP.

Також протидія впливу КНР

Пакт, підписаний у 2024 році, також є частиною стратегії Австралії щодо стримування поширення китайського впливу в південно-тихоокеанському регіоні.

Угода також зобов’язує Австралію захищати Тувалу та допомагати їй у разі стихійних лих, пандемій або "військової агресії".

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