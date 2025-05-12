Кліматична криза загрожує бананам: дві третини площ стануть непридатними - дослідження

Кліматична криза загрожує майбутньому найпопулярнішого у світі фрукта: нове дослідження показало, що майже дві третини територій у Латинській Америці та Карибському басейні, де вирощують банани, можуть стати непридатними для їх вирощування до 2080 року. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зростання температур, екстремальні погодні умови та шкідники, спричинені змінами клімату, вражають країни-виробники бананів, такі як Гватемала, Коста-Рика та Колумбія, знижуючи врожайність і руйнуючи сільські громади по всьому регіону, згідно з новим звітом християнської благодійної організації Christian Aid під назвою "Йде на банани: як зміна клімату загрожує улюбленому фрукту світу".

Банани - це найуживаніший фрукт у світі та четверта за значущістю сільськогосподарська культура після пшениці, рису та кукурудзи. Близько 80% бананів у світі споживаються місцево, і понад 400 мільйонів людей залежать від бананів як джерела 15–27% щоденних калорій.

Приблизно 80% експорту бананів, які постачаються в супермаркети по всьому світу, походять із Латинської Америки та Карибського басейну - регіону, що є одним з найуразливіших до екстремальних погодних умов та повільних кліматичних катастроф.

Проте ця культура перебуває під загрозою через викликану людиною кліматичну кризу, яка ставить під удар життєво важливе джерело їжі та засоби до існування громад, що практично не зробили внеску в викиди парникових газів, які спричиняють глобальне потепління.

Зміна клімату знищує наші врожаї. Це означає, що немає доходу, бо ми нічого не можемо продати. Моя плантація вмирає. Те, що відбувається, - це смерть - розповіла дослідникам Christian Aid Аурелія Поп Ксо, 53-річна виробниця бананів у Гватемалі.

Пшениця подешевшала до мінімуму за 9 місяців на тлі сприятливої погоди - Bloomberg

Банани, особливо сорт кавендіш, є чутливими фруктами. Вони потребують температурного діапазону від 15°C до 35°C, а також достатньої, але не надмірної кількості води. Вони вразливі до бур, які можуть пошкодити листя рослини, знижуючи її здатність до фотосинтезу.

Хоч існують сотні сортів бананів, кавендіш є основним експортним сортом завдяки гарному смаку, витривалості та високій врожайності. Проте саме через брак генетичного різноманіття банани є особливо вразливими до швидких кліматичних змін.

Кліматична криза безпосередньо погіршує умови вирощування — і сприяє поширенню грибкових захворювань, які вже зараз знищують врожаї та засоби до існування. Наприклад, грибок "чорна плямистість" може зменшити здатність бананів до фотосинтезу на 80% і процвітає у вологому кліматі, що робить банани чутливими до нерегулярних опадів та повеней. Зростання температур і зміна режимів дощів також сприяють поширенню іншого грибка — фузаріозу тропічної раси 4, ґрунтового мікроорганізму, який спустошує плантації кавендіша по всьому світу.

Christian Aid закликає багаті, найбільше забруднюючі країни, які несуть основну відповідальність за кліматичну кризу, терміново відмовитися від викопного палива та виконати свої зобов’язання щодо фінансування адаптації громад до змін клімату.

"Банани - це не лише улюблений фрукт у світі, а й життєво необхідна їжа для мільйонів людей. Ми повинні усвідомити небезпеку, яку несе зміна клімату для цієї ключової культури", - заявила Осай Оджіґо, директорка з політики та кампаній Christian Aid. "Життя та добробут людей, які нічого не зробили для того, щоб спричинити цю кризу, вже опинилися під загрозою".

Великі виробники рису страждають від сильного забруднення важкими металами - дослідження