Великі виробники рису страждають від сильного забруднення важкими металами - дослідження

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 54728 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 77956 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 78859 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 84016 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 118055 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 95327 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 165030 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54352 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 142535 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 86823 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+22°
4.2м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Китай і росія становлять спільну загрозу для світу - Прем'єр-міністр Канади

19 квітня, 01:13 • 8324 перегляди

"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

19 квітня, 03:22 • 13406 перегляди

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

19 квітня, 03:41 • 6592 перегляди

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

19 квітня, 04:13 • 10913 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 11906 перегляди
Публікації

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

08:45 • 4598 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 11954 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 54725 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 96948 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 151824 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Стів Віткофф

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 21267 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 23793 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 25435 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 59340 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 71762 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Шахед-136

Twitter

F-16 Fighting Falcon

Великі виробники рису страждають від сильного забруднення важкими металами - дослідження

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Дослідження показало сильне забруднення кадмієм ключових рисових регіонів Південної та Південно-Східної Азії. Це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, впливаючи на мільярди людей.

Великі виробники рису страждають від сильного забруднення важкими металами - дослідження

Деякі з провідних країн-виробників рису знаходяться у великому поясі забруднення, викликаного важкими металами, згідно з новим дослідженням, яке викликало побоювання щодо глобальної безпеки харчових продуктів, повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Китайська група, що стоїть за дослідженням, використовувала машинне навчання для аналізу сотень досліджень на основі зразків ґрунту, взятих по всьому світу, і дійшла висновку, що найродючіші рисові регіони Південної та Південно-Східної Азії страждають від сильного забруднення кадмієм.

До 1,4 мільярда людей у ​​всьому світі страждають від токсичного забруднення важкими металами, а 17 відсотків орних земель забруднені, згідно з дослідженням, проведеним Хоу Дейї, професором Школи довкілля Університету Цінхуа.

Результати, опубліковані в журналі Science цього тижня, свідчать про те, що регіони, які мають вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, також є осередками забруднення, пов'язаного з пошкодженням нирок, хворобами кісток та респіраторними захворюваннями.

Кадмій є канцерогеном і найбільш поширений в основних регіонах світу, що виробляють рис, включаючи Індію, Пакистан, Бангладеш, Китай та Таїланд.

В'єтнам також є великим експортером рису, але рівень забруднення важкими металами у ньому відносно низький, згідно з дослідженням.

Спека загрожує врожаю рису та бавовни в Китаї04.07.24, 12:37 • 18571 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини СвітуПогода та довкілля
В'єтнам
Таїланд
Індія
Бангладеш
Китай
Пакистан
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,326.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,597.79