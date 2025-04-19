Великі виробники рису страждають від сильного забруднення важкими металами - дослідження
Київ • УНН
Дослідження показало сильне забруднення кадмієм ключових рисових регіонів Південної та Південно-Східної Азії. Це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, впливаючи на мільярди людей.
Деякі з провідних країн-виробників рису знаходяться у великому поясі забруднення, викликаного важкими металами, згідно з новим дослідженням, яке викликало побоювання щодо глобальної безпеки харчових продуктів, повідомляє South China Morning Post, пише УНН.
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Китайська група, що стоїть за дослідженням, використовувала машинне навчання для аналізу сотень досліджень на основі зразків ґрунту, взятих по всьому світу, і дійшла висновку, що найродючіші рисові регіони Південної та Південно-Східної Азії страждають від сильного забруднення кадмієм.
До 1,4 мільярда людей у всьому світі страждають від токсичного забруднення важкими металами, а 17 відсотків орних земель забруднені, згідно з дослідженням, проведеним Хоу Дейї, професором Школи довкілля Університету Цінхуа.
Результати, опубліковані в журналі Science цього тижня, свідчать про те, що регіони, які мають вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, також є осередками забруднення, пов'язаного з пошкодженням нирок, хворобами кісток та респіраторними захворюваннями.
Кадмій є канцерогеном і найбільш поширений в основних регіонах світу, що виробляють рис, включаючи Індію, Пакистан, Бангладеш, Китай та Таїланд.
В'єтнам також є великим експортером рису, але рівень забруднення важкими металами у ньому відносно низький, згідно з дослідженням.
Спека загрожує врожаю рису та бавовни в Китаї04.07.24, 12:37 • 18571 перегляд