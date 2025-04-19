Крупные производители риса страдают от сильного загрязнения тяжелыми металлами - исследование
Киев • УНН
Исследование показало сильное загрязнение кадмием ключевых рисовых регионов Южной и Юго-Восточной Азии. Это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, затрагивая миллиарды людей.
Некоторые из ведущих стран-производителей риса находятся в обширном поясе загрязнения, вызванного тяжелыми металлами, согласно новому исследованию, которое вызвало опасения относительно глобальной безопасности пищевых продуктов, сообщает South China Morning Post, пишет УНН.
Детали
Китайская группа, стоящая за исследованием, использовала машинное обучение для анализа сотен исследований на основе образцов почвы, взятых по всему миру, и пришла к выводу, что самые плодородные рисовые регионы Южной и Юго-Восточной Азии страдают от сильного загрязнения кадмием.
До 1,4 миллиарда человек во всем мире страдает от токсического загрязнения тяжелыми металлами, а 17 процентов пахотных земель загрязнены, согласно исследованию, проведенному Хоу Дэи, профессором Школы окружающей среды Университета Цинхуа.
Результаты, опубликованные в журнале Science на этой неделе, свидетельствуют о том, что регионы, имеющие решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, также являются очагами загрязнения, связанного с повреждением почек, болезнями костей и респираторными заболеваниями.
Кадмий является канцерогеном и наиболее распространен в основных регионах мира, производящих рис, включая Индию, Пакистан, Бангладеш, Китай и Таиланд.
Вьетнам также является крупным экспортером риса, но уровень загрязнения тяжелыми металлами в нем относительно низкий, согласно исследованию.
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