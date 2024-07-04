Метеорологическое бюро Китая предупредило в четверг, что длительная прогнозируемая жара в восточных, центральных и южных регионах страны в июле может нанести ущерб производству риса и хлопка, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китайское метеорологическое управление (CMA) заявило, что ожидает, что температура в большинстве районов Китая будет относительно высокой в течение следующих нескольких месяцев, что сигнализирует о втором подряд лете с экстремальной жарой.

"Необходимо принять меры против риска снижения урожайности хлопка, раннего и позднего риса, вызванного высокой температурой и жарой", - заявил на брифинге заместитель директора CMA Цзя Сяолун.

Ожидается, что летние температуры в регионах, включая Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Ганьсу и Нинся, будут на 1-2 градуса Цельсия выше нормы, сообщает CMA.

Метеорологическое бюро предупредило, что Китай сталкивается с более жаркими и длительными волнами тепла, а также с более частыми и непредсказуемыми ливнями в результате изменения климата.

Рекордные температуры в прошлом месяце уже нанесли ущерб ключевым провинциям-производителям зерна на северо-западе и востоке, заставив фермеров, занимающихся кукурузой, отложить посев, тогда как ливни в других регионах затопили поля сои и риса.

В своей ежегодной климатической "Синей книге" CMA предупредило, что максимальные температуры по всей стране могут повыситься на 1,7-2,8 градуса по Цельсию в течение 30 лет, при этом восток Китая и северо-западный регион Синьцзяна пострадают от климатических изменений больше всего.

Метеорологическое бюро также сообщило, что в июле два тайфуна могут обрушиться на материковый Китай. Ожидается, что тайфуны будут двигаться в западном или северо-западном направлении, сообщили власти.

Дополнение

Экстремальные погодные условия наносят ущерб выращиванию сельскохозяйственных культур во всем мире, на фоне того, как влияние изменения климата усиливается: на огромных участках сельскохозяйственных угодий, в том числе в Китае, Индии и США наблюдается чрезвычайно жаркая погода и количество осадков ниже нормы, что сокращает мировые поставки и приводит к росту цен, пишет издание.