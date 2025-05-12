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Климатический кризис угрожает бананам: две трети площадей станут непригодными - исследование

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Новое исследование показало, что климатический кризис угрожает бананам. Почти две трети территорий в Латинской Америке могут стать непригодными для выращивания бананов к 2080 году.

Климатический кризис угрожает бананам: две трети площадей станут непригодными - исследование

Климатический кризис угрожает будущему самого популярного в мире фрукта: новое исследование показало, что почти две трети территорий в Латинской Америке и Карибском бассейне, где выращивают бананы, могут стать непригодными для их выращивания до 2080 года. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Рост температур, экстремальные погодные условия и вредители, вызванные изменениями климата, поражают страны-производители бананов, такие как Гватемала, Коста-Рика и Колумбия, снижая урожайность и разрушая сельские общины по всему региону, согласно новому отчету христианской благотворительной организации Christian Aid под названием "Идет на бананы: как изменение климата угрожает любимому фрукту мира".

Бананы - это самый употребляемый фрукт в мире и четвертая по значимости сельскохозяйственная культура после пшеницы, риса и кукурузы. Около 80% бананов в мире потребляются местно, и более 400 миллионов человек зависят от бананов как источника 15-27% ежедневных калорий.

Приблизительно 80% экспорта бананов, поставляемых в супермаркеты по всему миру, происходят из Латинской Америки и Карибского бассейна - региона, который является одним из самых уязвимых к экстремальным погодным условиям и медленным климатическим катастрофам.

Однако эта культура находится под угрозой из-за вызванного человеком климатического кризиса, который ставит под удар жизненно важный источник пищи и средства к существованию общин, которые практически не внесли вклад в выбросы парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.

Изменение климата уничтожает наши урожаи. Это означает, что нет дохода, потому что мы ничего не можем продать. Моя плантация умирает. То, что происходит, - это смерть

- рассказала исследователям Christian Aid Аурелия Поп Ксо, 53-летняя производительница бананов в Гватемале.

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Бананы, особенно сорт кавендиш, являются чувствительными фруктами. Они требуют температурного диапазона от 15°C до 35°C, а также достаточного, но не чрезмерного количества воды. Они уязвимы к бурям, которые могут повредить листья растения, снижая его способность к фотосинтезу.

Хотя существуют сотни сортов бананов, кавендиш является основным экспортным сортом благодаря хорошему вкусу, выносливости и высокой урожайности. Однако именно из-за нехватки генетического разнообразия бананы особенно уязвимы к быстрым климатическим изменениям.

Климатический кризис непосредственно ухудшает условия выращивания - и способствует распространению грибковых заболеваний, которые уже сейчас уничтожают урожаи и средства к существованию. Например, грибок "черная пятнистость" может уменьшить способность бананов к фотосинтезу на 80% и процветает во влажном климате, что делает бананы чувствительными к нерегулярным осадкам и наводнениям. Рост температур и изменение режимов дождей также способствуют распространению другого грибка - фузариоза тропической расы 4, почвенного микроорганизма, который опустошает плантации кавендиша по всему миру.

Christian Aid призывает богатые, наиболее загрязняющие страны, которые несут основную ответственность за климатический кризис, срочно отказаться от ископаемого топлива и выполнить свои обязательства по финансированию адаптации общин к изменениям климата.

"Бананы - это не только любимый фрукт в мире, но и жизненно необходимая пища для миллионов людей. Мы должны осознать опасность, которую несет изменение климата для этой ключевой культуры", - заявила Осай Оджиго, директор по политике и кампаниям Christian Aid. "Жизнь и благополучие людей, которые ничего не сделали для того, чтобы вызвать этот кризис, уже оказались под угрозой".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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