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Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе
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Пшеница подешевела до минимума за 9 месяцев на фоне благоприятной погоды - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

Мировые фьючерсы на пшеницу упали из-за ожидаемого большого урожая в Северном полушарии и улучшения влажности почвы. Прогнозы США относительно мировых запасов также влияют на рынок.

Пшеница подешевела до минимума за 9 месяцев на фоне благоприятной погоды - Bloomberg

Мировые фьючерсы на пшеницу снизились до самого низкого уровня с июля 2024 года. Причиной падения стали благоприятные погодные условия и ожидаемый сбор урожая в Северном полушарии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, большинство из крупнейших грузоотправителей начнут завозить урожай примерно в середине года. По словам сельскохозяйственного экономиста Commonwealth Bank of Australia Денниса Вознесенски, из-за этого будет происходить давление на цены.

Он добавил, что ситуация с урожаем в США и рф сейчас выглядит менее тревожной, чем ожидалось ранее. Кроме того, в Черноморском регионе прогнозируются дожди, которые должны улучшить влажность почвы и способствовать росту озимой пшеницы после ранне-сезонной засухи.

Правительство США собирается сделать свои первые прогнозы мирового спроса и предложения на сезон 2025-2026 в отчете позже в понедельник. Согласно средней оценке аналитиков в опросе Bloomberg, ожидается, что агентство оценит мировые запасы на уровне 261,4 млн тонн — немного выше прогнозируемых 261 млн тонн до конца текущего сезона.

Однако запасы на этом уровне останутся близкими к самому низкому уровню за последние десять лет. Это делает рынок уязвимым в случае каких-либо погодных потрясений до сбора урожая. Почвы в некоторых частях Европейского Союза остаются сухими, говорится в записке Vaisala, а фермеры в Китае также борются с неблагоприятными погодными условиями.

На других рынках соевые бобы достигли двухнедельного максимума, на фоне того, что США и Китай сообщили о "существенном прогрессе" после двух дней переговоров, направленных на деэскалацию тарифной войны. Хотя конкретные шаги пока не объявлены, улучшение отношений может сдвинуть с мертвой точки торговлю агропродукцией, в частности соей, которую Китай покупает больше всего в мире.

В Украине засеяли яровыми уже 76% прогнозируемых площадей: лидеры посевной09.05.25, 15:53 • 5907 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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