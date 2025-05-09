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В Украине засеяли яровыми уже 76% прогнозируемых площадей: лидеры посевной

Киев • УНН

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Украинские аграрии засеяли 4,32 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 76% от прогнозируемых площадей. Больше всего засеяно кукурузы – 2,9 млн га.

В Украине засеяли яровыми уже 76% прогнозируемых площадей: лидеры посевной

Украинские аграрии засеяли уже 76% яровых зерновых и зернобобовых культур от прогнозируемых площадей, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 9 мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 4,32 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 76% от прогнозируемых площадей

- сообщили в министерстве.

В настоящее время, как указано, наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу – 2,9 млн га (73%), ячмень –  733,4 тыс. га (94%), яровой пшеницы уже засеяно 212,6 тыс. га (93%), гороха – 208,9 тыс. га (96%), овса – 157 тыс. га (97%). Гречка засеяна на площади 16,3 тыс. га (18%), просо – 15,7 тыс. га (20%).

Лидеры по севу

Регионы-лидеры по темпам сева:

  • Полтавская область: 509,7 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 423,2 тыс. га);
    • Кировоградская область: 352 тыс. га (пшеница – 3 тыс. га, ячмень – 35,4 тыс. га, горох – 18,7 тыс. га, овес – 0,5 тыс. га, кукуруза – 288,5 тыс. га);
      • Черниговская область: 349,7 тыс. га (пшеница – 12 тыс. га, ячмень – 13 тыс. га, горох – 9,2 тыс. га, овес – 23,5 тыс. га, кукуруза – 283,5 тыс. га);
        • Черкасская область: 339,8 тыс. га (пшеница – 2 тыс. га, ячмень – 30,2 тыс. га, горох – 5 тыс. га, овес – 0,8 тыс. га, кукуруза – 301,4 тыс. га).
          • Сумская область: 294,3 тыс. га (пшеница – 21,5 тыс. га, ячмень – 18,2 тыс. га, горох – 5,8 тыс. га, овес – 9,8 тыс. га, кукуруза – 237,1 тыс. га).

            Технические культуры засеяны на площади 5,2 млн га. Из них: 

            • подсолнечника – 3,5 млн. га (69%). Лидер Днепропетровщина – 446,5 тыс. га; 
              • сои – 1,3 млн га (55,9%);
                • сахарной  свеклы  –  217,1 тыс. га (99%).

                  Дополнение

                  В общем в 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров, отметили в Минагро.

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

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