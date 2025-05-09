В Україні засіяли ярими вже 76% прогнозованих площ: лідери посівної

Українські аграрії засіяли вже 76% ярих зернових та зернобобових культур від прогнозованих площ, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 9 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 4,32 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це становить 76% від прогнозованих площ - повідомили в міністерстві.

Наразі, як вказано, найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 2, 9 млн га (73%), ячмінь – 733,4 тис. га (94%), ярої пшениці вже засіяно 212,6 тис. га (93%), гороху – 208,9 тис. га (96%), вівса – 157 тис. га (97%). Гречка засіяна на площі 16,3 тис. га (18%), просо – 15,7 тис. га (20%).

Лідери по сівбі

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 509,7 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 423,2 тис. га);

Кіровоградська область: 352 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 288,5 тис. га);

Чернігівська область: 349,7 тис. га (пшениця – 12 тис. га, ячмінь – 13 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 23,5 тис. га, кукурудза – 283,5 тис. га);

Черкаська область: 339,8 тис. га (пшениця – 2 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 301,4 тис. га).

Сумська область: 294,3 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 237,1 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 5,2 млн га. З них:

соняшнику – 3,5 млн. га (69%). Лідер Дніпропетровщина – 446,5 тис. га;

сої – 1,3 млн га (55,9%);

цукрових буряків – 217,1 тис. га (99%).

Доповнення

Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів, зазначили у Мінагро.