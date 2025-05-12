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Пшениця подешевшала до мінімуму за 9 місяців на тлі сприятливої погоди - Bloomberg

Київ • УНН

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Світові ф’ючерси на пшеницю впали через очікуваний великий врожай у Північній півкулі та покращення вологості ґрунту. Прогнози США щодо світових запасів також впливають на ринок.

Пшениця подешевшала до мінімуму за 9 місяців на тлі сприятливої погоди - Bloomberg

Світові ф’ючерси на пшеницю знизилися до найнижчого рівня з липня 2024 року. Причиною падіння стали сприятливі погодні умови та очікуване збирання врожаю в Північній півкулі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, більшість з найбільших вантажовідправників почнуть завозити врожай приблизно в середині року. За словами сільськогосподарського економіста Commonwealth Bank of Australia Денніс Вознесенскі, через це відбуватиметься тиск на ціни.

Він додав, що ситуація з урожаєм у США та рф наразі виглядає менш тривожною, ніж очікувалося раніше. Крім того, у Чорноморському регіоні прогнозуються дощі, що мають покращити вологість ґрунту і сприяти зростанню озимої пшениці після ранньосезонної посухи.

Уряд США збирається зробити свої перші прогнози світового попиту і пропозиції на сезон 2025-2026 у звіті пізніше в понеділок. Згідно з середньою оцінкою аналітиків в опитуванні Bloomberg, очікується, що агентство оцінить світові запаси на рівні 261,4 млн тонн — трохи вище за прогнозовані 261 млн тонн до кінця поточного сезону.

Проте запаси на цьому рівні залишаться близькими до найнижчого рівня за останні десять років. Це робить ринок вразливим у разі будь-яких погодних потрясінь до збору врожаю. Ґрунти в деяких частинах Європейського Союзу залишаються сухими, йдеться в записці Vaisala, а фермери в Китаї також борються з несприятливими погодними умовами.

На інших ринках соєві боби досягли двотижневого максимуму, на тлі того, що США і Китай повідомили про "істотний прогрес" після двох днів переговорів, спрямованих на деескалацію тарифної війни. Хоча конкретні кроки поки не оголошено, покращення відносин може зрушити з мертвої точки торгівлю агропродукцією, зокрема соєю, яку Китай купує найбільше у світі.

В Україні засіяли ярими вже 76% прогнозованих площ: лідери посівної09.05.25, 15:53 • 5917 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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