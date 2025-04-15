Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.
Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.
Мексика відмовила США в дозволі на посадку військового літака з депортованими мігрантами. Раніше подібні рейси успішно здійснювалися до Гватемали, доставляючи близько 80 мігрантів на борту.
Марко Рубіо планує візит до п'яти країн Латинської Америки, включно з Панамою, де обговорить міграцію і питання Панамського каналу. Поїздка стане першим закордонним візитом Рубіо як держсекретаря.
Уряд Мексики оголосив виплати громадянам за добровільну здачу вогнепальної зброї в рамках програми "Так роззброєнню, так миру". За різні види зброї пропонують від 430 до 1300 доларів США.
На кордоні з Гватемалою у штаті Чьяпас знайдено понад 30 тіл у таємних могилах. Знахідка пов'язана з конфліктом між наркокартелями "Нова генерація Халіско" та "Сіналоа".
На Пенсильванському вокзалі виявили чоловіка з серйозними опіками ніг та верхньої частини тіла. Постраждалого доставили до медичного центру, його стан стабільний, хоча причини інциденту досі невідомі.
33-річному громадянину Гватемали висунули звинувачення у вбивстві жінки в метро Нью-Йорка, яку він підпалив запальничкою. Підозрюваний, раніше депортований з США, спостерігав як жертва згоріла у вагоні.
У вагоні метро Брукліна чоловік без жодної причини підпалив незнайому жінку запальничкою. Підозрюваного, емігранта з Гватемали, затримали на іншій станції за наводкою школярів.
Адміністрація Трампа веде переговори з Багамами, Панамою та іншими країнами щодо прийому депортованих мігрантів. План може торкнутися сотень тисяч людей, яких відправлять у країни без зв'язків з їх культурою.
Президенти України та Фінляндії зустрілися в Нью-Йорку. Вони обговорили виробництво дронів, удари вглиб рф та міжнародні зусилля для досягнення справедливого миру в Україні.
Президент України Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Аревало під час візиту до США. Вони обговорили Формулу миру та можливість участі Гватемали у поверненні депортованих українських дітей.
Україна і Гватемала розглянули можливості посилення економічної взаємодії, зокрема укладення Угоди про вільну торгівлю. Гватемала активно підтримує Україну в міжнародних ініціативах та коаліціях.
Сильні дощі в Центральній Америці спричинили повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей в Сальвадорі та Гватемалі.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Адміністрація Байдена посилює правила експорту цивільної зброї до 36 країн, щоб запобігти її використанню для скоєння злочинів і порушень прав людини.
Перше вантажне судно пройшло нещодавно відкритим тимчасовим глибоководним каналом у Балтіморі після того, як обвалення мосту Френсіса Скотта Кі зупинило водне сполучення.
Президент Зеленський подякував Президенту Гватемали Аревало за незмінну підтримку його країною України від початку російського вторгнення, а також обговорив двосторонні відносини, оборонні потреби України та забезпечення експорту зерна попри перешкоди з боку росії.