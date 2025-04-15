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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25668 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154679 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134021 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134151 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196129 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77533 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164611 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116865 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США

Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.

Новини Світу • 18 лютого, 12:37 • 20836 перегляди

Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом

Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.

Новини Світу • 27 січня, 01:55 • 29989 перегляди

Мексика не дозволила посадку військового літака США з мігрантами

Мексика відмовила США в дозволі на посадку військового літака з депортованими мігрантами. Раніше подібні рейси успішно здійснювалися до Гватемали, доставляючи близько 80 мігрантів на борту.

Суспільство • 25 січня, 05:58 • 97488 перегляди

Держсекретар США Рубіо відвідає Панаму після заяв Трампа про захоплення каналу

Марко Рубіо планує візит до п'яти країн Латинської Америки, включно з Панамою, де обговорить міграцію і питання Панамського каналу. Поїздка стане першим закордонним візитом Рубіо як держсекретаря.

Новини Світу • 23 січня, 20:57 • 29688 перегляди

Мексика заплатить до $1300 за здачу зброї: нова програма роззброєння

Уряд Мексики оголосив виплати громадянам за добровільну здачу вогнепальної зброї в рамках програми "Так роззброєнню, так миру". За різні види зброї пропонують від 430 до 1300 доларів США.

Новини Світу • 8 січня, 09:55 • 19543 перегляди

У Мексиці виявили масові поховання на території картельних війн

На кордоні з Гватемалою у штаті Чьяпас знайдено понад 30 тіл у таємних могилах. Знахідка пов'язана з конфліктом між наркокартелями "Нова генерація Халіско" та "Сіналоа".

Новини Світу • 31 грудня, 11:40 • 20668 перегляди

У Нью-Йорку на вокзалі знайшли чоловіка з опіками за кілька днів після підпалу жінки в поїзді метро

На Пенсильванському вокзалі виявили чоловіка з серйозними опіками ніг та верхньої частини тіла. Постраждалого доставили до медичного центру, його стан стабільний, хоча причини інциденту досі невідомі.

Новини Світу • 28 грудня, 11:56 • 20403 перегляди

Спалення сплячої жінки в метро Нью-Йорка: мігранту висунули звинувачення 

33-річному громадянину Гватемали висунули звинувачення у вбивстві жінки в метро Нью-Йорка, яку він підпалив запальничкою. Підозрюваний, раніше депортований з США, спостерігав як жертва згоріла у вагоні.

Новини Світу • 24 грудня, 06:58 • 15022 перегляди

В метро Нью-Йорка померла жінка, яку підпалили запальничкою

У вагоні метро Брукліна чоловік без жодної причини підпалив незнайому жінку запальничкою. Підозрюваного, емігранта з Гватемали, затримали на іншій станції за наводкою школярів.

Новини Світу • 23 грудня, 07:00 • 15141 перегляди

Нова адміністрація Трампа готує список країн, у які вона могла б депортувати мігрантів

Адміністрація Трампа веде переговори з Багамами, Панамою та іншими країнами щодо прийому депортованих мігрантів. План може торкнутися сотень тисяч людей, яких відправлять у країни без зв'язків з їх культурою.

Новини Світу • 5 грудня, 17:17 • 19829 перегляди

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та кроки до справедливого миру

Президенти України та Фінляндії зустрілися в Нью-Йорку. Вони обговорили виробництво дронів, удари вглиб рф та міжнародні зусилля для досягнення справедливого миру в Україні.

Війна • 24 вересня, 22:58 • 66080 перегляди

Зеленський обговорив Формулу миру з президентом Гватемали

Президент України Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Аревало під час візиту до США. Вони обговорили Формулу миру та можливість участі Гватемали у поверненні депортованих українських дітей.

Війна • 24 вересня, 21:44 • 19256 перегляди

Україна і Гватемала домовилися продовжити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Україна і Гватемала розглянули можливості посилення економічної взаємодії, зокрема укладення Угоди про вільну торгівлю. Гватемала активно підтримує Україну в міжнародних ініціативах та коаліціях.

Економіка • 17 серпня, 09:14 • 35486 перегляди

Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей

Сильні дощі в Центральній Америці спричинили повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей в Сальвадорі та Гватемалі.

Суспільство • 18 червня, 03:04 • 20209 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

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Байден проводить наймасштабнішу реформу експорту зброї за десятиліття

Адміністрація Байдена посилює правила експорту цивільної зброї до 36 країн, щоб запобігти її використанню для скоєння злочинів і порушень прав людини.

Політика • 27 квітня, 00:56 • 32155 перегляди

У США перше вантажне судно пройшло каналом у Балтіморі після обвалення мосту

Перше вантажне судно пройшло нещодавно відкритим тимчасовим глибоководним каналом у Балтіморі після того, як обвалення мосту Френсіса Скотта Кі зупинило водне сполучення.

Новини Світу • 26 квітня, 07:40 • 20030 перегляди

Обговорили можливість будівництва мережі зернових хабів: Зеленський у Мюнхені зустрівся з новим президентом Гватемали

Президент Зеленський подякував Президенту Гватемали Аревало за незмінну підтримку його країною України від початку російського вторгнення, а також обговорив двосторонні відносини, оборонні потреби України та забезпечення експорту зерна попри перешкоди з боку росії.

Політика • 17 лютого, 17:58 • 33582 перегляди