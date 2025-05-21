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The Guardian

Пожежі в Амазонії торік спричинили безпрецедентну глобальну втрату лісів - дослідження

Київ • УНН

 • 660 перегляди

У 2024 році світ втратив рекордну площу тропічних лісів, особливо в Бразилії, через масштабні пожежі, спричинені зміною клімату. Болівія також сильно постраждала, а в Канаді та росії зафіксовано рекордні лісові пожежі.

Пожежі в Амазонії торік спричинили безпрецедентну глобальну втрату лісів - дослідження

Глобальні втрати тропічних лісів у 2024 році досягли безпрецедентного рівня через масштабні пожежі, спричинені кліматичними змінами. Згідно з новим звітом Інституту світових ресурсів та Університету Меріленду, головною гарячою точкою стала Бразилія, де від вогню постраждали мільйони гектарів лісів Амазонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Масштабні лісові пожежі, які стали наслідком кліматичних змін, спричинили рекордну втрату лісів у 2024 році - йдеться у звіті Інституту світових ресурсів і Університету Меріленду.

Як додає видання, втрата лише тропічних первинних лісів у 2024 році сягнула 6,7 мільйона гектарів, що на 80% більше, ніж позаторік. Це площа, співмірна з територією Панами.

Найбільше, як зазначається, постраждала Бразилія, яка втратила 2,8 мільйона гектарів тропічного лісу. Це стало суттєвим кроком назад після 2023 року, коли новий президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв посилити захист Амазонії.

Це було безпрецедентно, а це означає, що ми повинні адаптувати всю нашу політику до нової реальності

 — прокоментував відповідальний за політику боротьби з вирубуванням лісів у Міністерстві охорони навколишнього середовища Бразилії Андре Ліма.

Болівія виявилась другою за масштабами втрат лісу серед країн тропічного поясу, обігнавши навіть Демократичну Республіку Конго. Втрата лісів у Болівії зросла на 200% — через посуху, пожежі та урядову підтримку розширення сільського господарства. Подібні тенденції спостерігалися й у Перу, Мексиці, Нікарагуа та Гватемалі.

Сигнали цих даних особливо тривожать. Існує побоювання, що кліматичні виклики перевищать нашу здатність ефективно реагувати

 - зазначив Метью Гансен з Університету Меріленду.

Серед винятків — Південно-Східна Азія. Зокрема, Малайзія, Індонезія та Лаос показали скорочення втрат лісів у вогні завдяки зусиллям урядів, громад та бізнесу, ідеться у публікації.

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Ще один приклад ефективного опору пожежам — територія корінного населення Чарагуа Іямбае на півдні Болівії. Там завдяки системам раннього попередження та сталому землекористуванню вдалося зберегти ліси, попри рекордні в країні пожежі.

Втрати не обмежилися лише тропіками. У бореальних лісах Канади та росії згоріло по 5,2 мільйона гектарів лісу — рекордні показники за рік.

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Наразі вирубка лісів приносить більше грошей, ніж підтримка їхнього сталого розвитку

 - заявив глобальний директор з питань лісів WRI Род Тейлор.

Він висловив надію, що на наступному кліматичному саміті в Бразилії світові лідери погодяться на кращі механізми фінансування природоохоронних заходів.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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