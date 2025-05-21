Пожары в Амазонии в прошлом году вызвали беспрецедентную глобальную потерю лесов - исследование

Глобальные потери тропических лесов в 2024 году достигли беспрецедентного уровня из-за масштабных пожаров, вызванных климатическими изменениями. Согласно новому отчету Института мировых ресурсов и Университета Мэриленда, главной горячей точкой стала Бразилия, где от огня пострадали миллионы гектаров лесов Амазонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Масштабные лесные пожары, ставшие следствием климатических изменений, вызвали рекордную потерю лесов в 2024 году - говорится в отчете Института мировых ресурсов и Университета Мэриленда.

Как добавляет издание, потеря только тропических первичных лесов в 2024 году достигла 6,7 миллиона гектаров, что на 80% больше, чем в позапрошлом году. Это площадь, соизмеримая с территорией Панамы.

Больше всего, как отмечается, пострадала Бразилия, которая потеряла 2,8 миллиона гектаров тропического леса. Это стало существенным шагом назад после 2023 года, когда новый президент страны Луис Инасиу Лула да Силва пообещал усилить защиту Амазонии.

Это было беспрецедентно, а это значит, что мы должны адаптировать всю нашу политику к новой реальности — прокомментировал ответственный за политику борьбы с вырубкой лесов в Министерстве охраны окружающей среды Бразилии Андре Лима.

Боливия оказалась второй по масштабам потерь леса среди стран тропического пояса, обогнав даже Демократическую Республику Конго. Потеря лесов в Боливии выросла на 200% — из-за засухи, пожаров и правительственной поддержки расширения сельского хозяйства. Подобные тенденции наблюдались и в Перу, Мексике, Никарагуа и Гватемале.

Сигналы этих данных особенно тревожат. Существует опасение, что климатические вызовы превысят нашу способность эффективно реагировать - отметил Мэтью Гансен из Университета Мэриленда.

Среди исключений — Юго-Восточная Азия. В частности, Малайзия, Индонезия и Лаос показали сокращение потерь лесов в огне благодаря усилиям правительств, общин и бизнеса, говорится в публикации.

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Еще один пример эффективного сопротивления пожарам — территория коренного населения Чарагуа Иямбаэ на юге Боливии. Там благодаря системам раннего предупреждения и устойчивому землепользованию удалось сохранить леса, несмотря на рекордные в стране пожары.

Потери не ограничились только тропиками. В бореальных лесах Канады и россии сгорело по 5,2 миллиона гектаров леса — рекордные показатели за год.

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Сейчас вырубка лесов приносит больше денег, чем поддержка их устойчивого развития - заявил глобальный директор по вопросам лесов WRI Род Тейлор.

Он выразил надежду, что на следующем климатическом саммите в Бразилии мировые лидеры согласятся на лучшие механизмы финансирования природоохранных мероприятий.

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