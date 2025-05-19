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Реликтовое драконовое дерево оказалось под угрозой исчезновения из-за изменений климата и коз

Киев • УНН

 • 550 просмотра

На острове Сокотра, что в Йемене, драконовое дерево оказалось под угрозой исчезновения из-за изменений климата и коз. Эти деревья являются важным элементом экосистемы, их исчезновение приведет к катастрофическим последствиям.

Реликтовое драконовое дерево оказалось под угрозой исчезновения из-за изменений климата и коз

Одно из самых необычных деревьев на планете - драконовое дерево - стало объектом усиленной охраны на острове Сокотра, являющемся административной частью Йемена. Реликтовое растение, окутанное легендами, оказалось под угрозой исчезновения из-за изменений климата и коз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

На плато, продуваемом ветрами, высоко над Аравийским морем Сена Кейбани ухаживает за саженцем, едва достигающим ее косточки. Молодое растение, защищенное импровизированным забором из дерева и проволоки, является разновидностью драконового дерева (другое название - драцена киноварно-красная или лат. Dracaena cinnabari) - вида, встречающегося только на йеменском острове Сокотра. Драконовое дерево сейчас борется за выживание в условиях усиления угроз, связанных с изменением климата.

Видеть, как умирают деревья - это как потерять кого-то из своих детей

 - сказала Кейбани, чья семья управляет питомником, посвященным сохранению этого вида.

Известные своими грибовидными кронами и кроваво-красным соком, текущим по их древесине, эти деревья когда-то росли на планете в большом количестве. Но все более сильные циклоны, выпас инвазивных коз и постоянные беспорядки в Йемене - одной из беднейших стран мира, охваченной десятилетней гражданской войной - подтолкнули уникальную экосистему к грани выживания.

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Сокотра, которую часто сравнивают с Галапагосскими островами, дрейфует в изоляции примерно в 240 километрах от Африканского Рога. Биологические богатства, включая 825 видов растений, из которых более трети не встречаются больше нигде на Земле, принесли ему статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - бутылочные деревья, чьи раздутые стволы выступают из скал, как скульптуры, и ладан, чьи узловатые ветви извиваются к небу.

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Но именно драконовое дерево давно захватило воображение ученых и путешественников из-за своей фантастической формы и необычной биологии. Каждый год остров принимает около 5000 туристов, многих из которых привлекает сюрреалистическое зрелище лесов "драконовой крови".

Посетители обязаны нанимать местных гидов и останавливаться в кемпингах, которыми управляют сокотрийские семьи. Такое правило дает гарантию, что туристические доллары будут распределены на местном уровне.

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С доходом, который мы получаем от туризма, мы живем лучше, чем те, кто живет на материке

 - сказал председатель туризма Сокотры Мубарак Копи.

Но это дерево - не просто ботаническая диковинка: это столб экосистемы Сокотры, своим существованием обеспечивающий жизнь других видов. Зонтичные навесы улавливают туман и дождь, направляя их в почву, что позволяет соседним растениям процветать в засушливом климате.

Когда вы теряете деревья, вы теряете все - почву, воду, всю экосистему 

- отметил бельгийский биолог-эколог, работающий на Сокотре с 1999 года, Кей Ван Дамм.

Ученые, такие как Ван Дамм, предупреждают, что без вмешательства эти деревья могут исчезнуть в течение нескольких столетий, а вместе с ними и многие другие виды.

Нам, как людям, удалось уничтожить огромное количество природы на большинстве островов мира. Сокотра - это место, где мы действительно можем что-то сделать. Но если мы этого не сделаем, то это будет наша вина

- добавил ученый.

Дополнение

Драконовое дерево, драцена драконова или драконник (Dracaena draco) - субтропическое древовидное растение из рода драцена. Дерево до 10 м высотой с толстым стволом. Его крона напоминает вывернутый наизнанку зонтик с толстыми ветвями. В давние времена сок использовался в лечебных целях и для лака, который можно было наносить на металлические поверхности.

Лилия Набока

Лилия Набока

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