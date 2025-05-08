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Земля перегревается: планета пересекла температурный порог с превышением на 1,58°C

Киев • УНН

 • 3886 просмотра

Планета пересекла температурный порог с превышением на 1,58°C. Апрель 2025 стал вторым самым жарким за всю историю, а последние 12 месяцев были на 1,58°C выше доиндустриального уровня.

Земля перегревается: планета пересекла температурный порог с превышением на 1,58°C

Установленный Парижским климатическим соглашением порог глобального потепления был превышен на 1,5°C. Беспокойство климатологов по этому поводу усилилось на фоне новых данных, свидетельствующих: среднемесячная температура на планете превышала этот критический уровень в 12 последних месяцев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на FinancialTime.

Детали

По информации Европейской службы Copernicus, апрель 2025 года стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 14,96°C. Это на 1,51°C выше доиндустриального уровня (1850–1900 годы) и лишь на 0,07°C ниже рекордного апреля 2024 года.

В последние 12 месяцев, как отмечает издание, температура воздуха в среднем в мире была выше на 1,58°C от доиндустриального показателя. Как отмечает издание, это подтверждает устойчивый рост температуры, который продолжается, несмотря на попытки стран сократить выбросы парниковых газов.

Эти усилия усложняются другими глобальными вызовами, в частности экономическими, оборонными и торговыми. Генеральный директор ООН по вопросам изменения климата Саймон Стилл в среду предупредил, что мир "на пути к повышению температуры на 3°C" по сравнению с доиндустриальной эпохой.

На этом уровне, по словам ученых, возможны разрушительные последствия для окружающей среды и человека.

На переговорах накануне климатического саммита ООН Стилл призвал к более быстрым действиям и отметил, что без Парижского соглашения прогнозируемое повышение температуры было бы намного выше - до 5°C.

Добавим

Парижское соглашение, подписанное почти 200 государствами, предусматривает удержание роста глобальной температуры в пределах 1,5°C. Фиксация краткосрочного превышения не означает нарушение соглашения, ведь она оценивает средние показатели за не менее чем 20-летний период.

В то же время, по словам профессора климатологии из Университета Рединга Ричарда Аллана, длительный период рекордной жары свидетельствует о почти неизбежном превышении нижнего целевого порога.

Это, по его мнению, приведет к росту экстремальных погодных явлений - более сильных волн жары, засух и ливней.

В прошлом месяце аномально влажные условия повлекли за собой наводнения, оползни и лавины в Альпах, на Среднем Западе США, в северной Австралии и центральных районах Южной Америки.

Copernicus также зафиксировал повышенные температуры поверхности почвы в Восточной Европе, частях россии, Казахстана, Норвегии, Западно-Центральной Азии и Австралии. Ожидалось, что Ла-Нинья (краткосрочное повышение температуры поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части), которое наблюдалось в начале года над Тихим океаном, охладит планету.

Однако, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, оно недавно завершилось и сейчас тропическая часть океана находится в нейтральном состоянии.

Спутники засняли чрезвычайную пылевую бурю, которая пронеслась по США и Северной Мексике23.04.25, 16:53 • 6376 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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