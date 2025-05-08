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Земля перегрівається: планета перетнула температурний поріг з перевищенням на 1,58°C

Київ • УНН

 • 4290 перегляди

Планета перетнула температурний поріг з перевищенням на 1,58°C. Квітень 2025 став другим найспекотнішим за всю історію, а останні 12 місяців були на 1,58°C вище доіндустріального рівня.

Земля перегрівається: планета перетнула температурний поріг з перевищенням на 1,58°C

Встановлений Паризькою кліматичною угодою поріг глобального потепління був перевищений на 1,5°C. Занепокоєння кліматологів щодо цього посилилось на тлі нових даних, які свідчать: середньомісячна температура на планеті перевищувала цей критичний рівень у 12 останніх місяців.

Про це повідомляє УНН із посиланням на FinancialTime.

Деталі

За інформацією Європейської служби Copernicus, квітень 2025 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура склала 14,96°C. Це на 1,51°C вище за доіндустріальний рівень (1850–1900 роки) та лише на 0,07°C нижче рекордного квітня 2024 року.

В останні 12 місяців, як зазначає видання, температура повітря у середньому у світі була вище на 1,58°C від доіндустріального показника. Як зазначає видання, це підтверджує стійке зростання температури, яке триває попри намагання країн скоротити викиди парникових газів.

Ці зусилля ускладнюються іншими глобальними викликами зокрема економічними, оборонними та торгівельними. Генеральний директор ООН з питань зміни клімату Саймон Стілл у середу попередив, що світ "на шляху до підвищення температури на 3°C" порівняно з доіндустріальною епохою.

На цьому рівні, за словами вчених, можливі руйнівні наслідки для навколишнього середовища та людини.

На переговорах напередодні кліматичного саміту ООН Стілл закликав до швидших дій і зазначив, що без Паризької угоди прогнозоване підвищення температури було б набагато вищим - до 5°C.

Додамо

Паризька угода, підписана майже 200 державами, передбачає утримання зростання глобальної температури у межах 1,5°C. Фіксація короткострокового перевищення не означає порушення угоди, адже вона оцінює середні показники за щонайменше 20-річний період.

Водночас за словами професора кліматології з Університету Редінга Річарда Аллана, тривалий період рекордної спеки свідчить про майже неминуче перевищення нижнього цільового порогу.

Це, на його думку, призведе до зростання екстремальних погодних явищ - сильніших хвиль спеки, посух і злив.

Минулого місяця аномально вологі умови спричинили повені, зсуви та лавини в Альпах, на Середньому Заході США, у північній Австралії та центральних районах Південної Америки.

Copernicus також зафіксував підвищені температури поверхні ґрунту в Східній Європі, частинах росії, Казахстану, Норвегії, Західно-Центральній Азії та Австралії. Очікувалося, що Ла-Нінья (короткострокове підвищення температури поверхневого шару води Тихого океану в його тропічній частині), яке спостерігалась на початку року над Тихим океаном охолодить планету.

Однак, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, воно нещодавно завершилося й наразі тропічна частина океану перебуває у нейтральному стані.

Супутники зафільмували надзвичайну пилову бурю, яка пронеслась США та Північною Мексикою23.04.25, 16:53 • 6376 переглядiв

Аліна Волянська

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