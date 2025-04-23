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Супутники зафільмували надзвичайну пилову бурю, яка пронеслась США та Північною Мексикою

Київ • УНН

 • 2428 перегляди

Метеорологічні супутники зафіксували велику пилову бурю над Нью-Мексико, Техасом і Північною Мексикою. Холодний фронт викликав сильний вітер, який підняв пісок і пил.

Супутники зафільмували надзвичайну пилову бурю, яка пронеслась США та Північною Мексикою

Минулими вихідними метеорологічні супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зафільмували величезну пилову бурю, яка прокотилася над деякими районами Нью-Мексико, Техасу та Північної Мексики.

Передає УНН із посиланням на NOAA.

Деталі

Через низку вказаних регіонів пройшов холодний фронт, який викликав сильний вітер. Він своєю чергою здійняв пустельний пісок і пил, що спричинило виникнення великої пилової бурі. Видання зазначає, що видимість у Карлсбаді та Нью-Мексико, становила приблизно пів кілометра.

Супутники GOES-18 та GOES-19, які є частиною програм спостереження за погодою та вивчення атмосфери США, обертаються приблизно в 3500 км від екватора Землі. На цій висоті вони здатні обертатися з тією ж швидкістю, що й Земля, тобто завжди знаходяться із планетою в одному положенні. Це надало їм змогу максимально детально зафільмувати поширення пилової бурі.

Я більше не публікую тут зображення, але це всесвітнє

- написала у своєму X Дакота Сміт, дослідник атмосфери, яка колекціонує відео та фото вражаючих природних явищ.

Під пиловою бурею також можна помітити стовпи диму від лісових пожеж. За інформацією Офісу прогнозу NWS в Ель-Пасо та Мідленді, розповсюдження бурі уникнути б не вдалося, проте декілька попереджень про неї було опубліковано.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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