Спутники засняли чрезвычайную пылевую бурю, которая пронеслась по США и Северной Мексике

В минувшие выходные метеорологические спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США засняли огромную пылевую бурю, которая прокатилась над некоторыми районами Нью-Мексико, Техаса и Северной Мексики.

Передает УНН со ссылкой на NOAA.

Детали

Через ряд указанных регионов прошел холодный фронт, вызвавший сильный ветер. Он в свою очередь поднял пустынный песок и пыль, что привело к возникновению большой пылевой бури. Издание отмечает, что видимость в Карлсбаде и Нью-Мексико, составляла примерно полкилометра.

Спутники GOES-18 и GOES-19, которые являются частью программ наблюдения за погодой и изучения атмосферы США, вращаются примерно в 3500 км от экватора Земли. На этой высоте они способны вращаться с той же скоростью, что и Земля, то есть всегда находятся с планетой в одном положении. Это позволило им максимально подробно заснять распространение пылевой бури.

Я больше не публикую здесь изображения, но это всемирное - написала в своем X Дакота Смит, исследователь атмосферы, которая коллекционирует видео и фото впечатляющих природных явлений.

Под пылевой бурей также можно заметить столбы дыма от лесных пожаров. По информации Офиса прогноза NWS в Эль-Пасо и Мидленде, распространения бури избежать бы не удалось, однако несколько предупреждений о ней было опубликовано.

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