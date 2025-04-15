Тысячи людей получили проблемы с дыханием: песчаная буря пронеслась по центру и югу Ирака

Более тысячи человек получили проблемы с дыханием после того, как песчаная буря прокатилась в центральной и южной частях Ирака. В провинции Мутанна сообщили о меньшей мере семисот случаях удушья. Более 500 человек, включая детей, были доставлены в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Песчаная буря накрыла южные провинции Ирака оранжевым облаком и уменьшила видимость до менее одного километра.

Более 1000 человек получили проблемы с дыханием после того, как песчаная буря прокатилась в центральной и южной частях Ирака - сообщили представители здравоохранения.

Издание отметило, что по словам одного чиновника из провинции Мутанна известно о меньшей мере 700 случаях удушья.

Более 250 человек были доставлены в больницы провинции Наджаф, а по меньшей мере 322 пациента, включая детей, были отправлены в больницы провинции Дивания. Еще 530 человек сообщили о проблемах с дыханием в провинциях Ди-Кар и Басра.

На фотографиях, распространившихся по сети, видно, как некоторые районы страны покрыты густым оранжевым серпанком. Пешеходы и полицейские надели медицинские маски, чтобы защититься от пыли.

По информации местных СМИ, в ряде регионов произошли отключения электроэнергии. Также власти были вынуждены закрыть аэропорты в провинциях Наджаф и Басра.

Пыльные бури в стране становятся более частыми из-за изменения климата

Пыльные бури – распространенное явление в Ираке, но некоторые эксперты считают, что они становятся более частыми из-за изменения климата. Именно из-за изменения климата, Ирак входит в список ООН как одна из пяти наиболее уязвимых стран. Местные жители постоянно сталкиваются с регулярными песчаными бурями, ужасной жарой и дефицитом воды.

Например, сильная песчаная буря в 2022 году привела к смерти одного человека, а более пяти тысяч человек нуждались в лечении от респираторных заболеваний.

Согласно данным Министерства охраны окружающей среды, Ирак в будущем переживет больше "пыльных дней".

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