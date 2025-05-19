Реліктове драконове дерево опинилося під загрозою зникнення через зміни клімату та кіз

Одне з найбільш незвичайних дерев на планеті - драконове дерево - стало об'єктом посиленої охорони на острові Сокотра, що є адміністративною частиною Ємена. Реліктова рослина, оповита легендами, опинилося під загрозою зникнення через зміни клімату та кіз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

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На плато, що продувається вітрами, високо над Аравійським морем Сена Кейбані доглядає саджанець, який ледве досягає її кісточки. Молода рослина, захищена імпровізованим парканом з дерева та дроту, є різновидом драконового дерева (інша назва - драцена кіноварно-червона або лат. Dracaena cinnabari) — виду, що зустрічається тільки на єменському острові Сокотра. Драконове дерево зараз бореться за виживання в умовах посилення загроз, пов'язаних зі зміною клімату.

Бачити, як вмирають дерева - це як втратити когось зі своїх дітей - сказала Кейбані, чия родина керує розплідником, присвяченим збереженню цього виду.

Відомі своїми грибоподібними кронами і криваво-червоним соком, що тече їхньою деревиною, ці дерева колись росли на планеті у великій кількості. Але дедалі сильніші циклони, випас інвазивних кіз та постійні заворушення в Ємені — одній з найбідніших країн світу, охопленій десятирічною громадянською війною — підштовхнули унікальну екосистему до межі виживання.

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Сокотра, яку часто порівнюють із Галапагоськими островами, дрейфує в ізоляції приблизно за 240 кілометрів від Африканського Рогу. Біологічні багатства, включаючи 825 видів рослин, з яких більше третини не зустрічаються більше ніде на Землі, принесли йому статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них — пляшкові дерева, чиї роздуті стволи виступають зі скель, як скульптури, і ладан, чиї вузлуваті гілки звиваються до неба.

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Але саме драконове дерево давно захопило уяву науковців та мандрівників через свою фантастичну форму та незвичайну біологію. Щороку острів приймає близько 5000 туристів, багатьох із яких приваблює сюрреалістичне видовище лісів "драконової крові".

Відвідувачі зобов'язані наймати місцевих гідів та зупинятися в кемпінгах, якими керують сокотрійські сім'ї. Таке правило дає гарантію, що туристичні долари будуть розподілені на місцевому рівні.

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З доходом, який ми отримуємо від туризму, ми живемо краще, ніж ті, хто живе на материку - сказав голова туризму Сокотри Мубарак Копі.

Але це дерево – не просто ботанічна дивина: це стовп екосистеми Сокотри, що своїм існуванням забезпечує життя інших видів. Парасолькові навіси вловлюють туман і дощ, спрямовуючи їх у ґрунт, що дозволяє сусіднім рослинам процвітати у посушливому кліматі.

Коли ви втрачаєте дерева, ви втрачаєте все - ґрунт, воду, всю екосистему - зазначив бельгійський біолог-еколог, який працює на Сокотрі з 1999 року, Кей Ван Дамм.

Вчені, такі як Ван Дамм, попереджають, що без втручання ці дерева можуть зникнути протягом кількох століть, а разом з ними й багато інших видів.

Нам, як людям, вдалося знищити величезну кількість природи на більшості островів світу. Сокотра – це місце, де ми справді можемо щось зробити. Але якщо ми цього не зробимо, то це буде наша провина - додав вчений.

Доповнення

Драконове дерево, драцена драконова або драконник (Dracaena draco) — субтропічна деревоподібна рослина з роду драцена. Дерево до 10 м заввишки з товстим стовбуром. Його крона нагадує вивернуту навиворіт парасольку з товстими гілками. У давні часи сік використовувався у лікувальних цілях та для лаку, який можна було наносити на металеві поверхні.