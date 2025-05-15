Кількість ВПО у світі через конфлікти, бідність та клімат перетнула позначку у 80 млн

Стихійні лиха торік змусили людей залишати свої домівки 45,8 млн разів. Це майже вдвічі перевищує середній показник за останнє десятиліття. Та попри посилення природних катастроф, 90% внутрішньо переміщених торік людей (73,5 млн) тікали від конфліктів, воєн, насильства. Як повідомляє EurоNews, такі дані глобального звіту Центру моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC), передає УНН.

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За даними IDMC, що є частиною Норвезької ради у справах біженців, практично всі зафіксовані внутрішні "переміщення внаслідок стихійних лих" були спричинені екстремальними погодними явищами, які посилюються через зміни клімату. Кількість людей, які проживали у стані внутрішнього переміщення на кінець 2024 року, у глобальних масштабах вперше перевищила 83 мільйони.

Загалом 83,4 мільйона людей торік були змушені переїхати в межах своєї країни або до сусідніх країн через конфлікти та насильство, а також через зростання кількості стихійних лих. Це еквівалентно населенню Німеччини та більш ніж удвічі більше показників, зафіксованих шість років тому.

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Внутрішнє переміщення – це місце, де конфлікт, бідність та клімат зіштовхуються, найбільше вражаючи найменш захищених – зазначила директорка IDMC Александра Білак.

Заступниця керуючого директора Глобального центру кліматичної мобільності (GCCM) Сара Розенгертнер назвала останні цифри "сумними, але не несподіваними".

Це узгоджується з новиною про те, що світ досяг, якщо не перевищив, порогу середнього глобального потепління в 1,5°C. На жаль, ми можемо очікувати, що підвищення температури означатиме більше катастроф і подальше збільшення кількості переміщених осіб, пов’язаних зі стихійними лихами, у найближчі роки та десятиліття - пояснила вона.

Із загального числа ВПО у 83,4 млн осіб минулого року 9,8 млн були переміщені внаслідок стихійних лих. Це на 29% більше, ніж у 2023 році, і більш як у два рази більше, ніж п'ять років тому.

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Багато випадків переміщення людей внаслідок стихійних лих були превентивними евакуаціями, які врятували життя у США, Філіппінах, Бангладеш та інших країнах.

Та найбільша кількість людей торік покинули свої домівки через війни, конфлікти, голод та насильство. Кількість країн, які повідомляють про переміщення населення внаслідок конфліктів та стихійних лих, потроїлася з 2009 року.

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Згідно з аналізом даних IDMC та Глобальної ініціативи з адаптації Нотр-Дам, до кінця 2024 року понад три чверті людей, переміщених всередині країни через конфлікти та насильство, проживали в країнах з високою або дуже високою вразливістю до зміни клімату.

Нагадаємо

2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Він також став першим, коли середня температура перевищила доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5 С, що свідчить про подальше загострення кліматичної кризи.