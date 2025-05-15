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Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф
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Количество ВПЛ в мире из-за конфликтов, бедности и климата пересекло отметку в 80 млн

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Из-за конфликтов, бедности и климатических изменений, количество вынужденных переселенцев в мире возросло до рекордных 80 млн. Стихийные бедствия заставили покинуть дома 45,8 млн раз.

Количество ВПЛ в мире из-за конфликтов, бедности и климата пересекло отметку в 80 млн

Стихийные бедствия в прошлом году заставили людей покидать свои дома 45,8 млн раз. Это почти вдвое превышает средний показатель за последнее десятилетие. И, несмотря на усиление природных катастроф, 90% внутренне перемещенных в прошлом году людей (73,5 млн) бежали от конфликтов, войн, насилия. Как сообщает EurоNews, такие данные глобального отчета Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), передает УНН.

Детали

По данным IDMC, являющегося частью Норвежского совета по делам беженцев, практически все зафиксированные внутренние "перемещения вследствие стихийных бедствий" были вызваны экстремальными погодными явлениями, которые усиливаются из-за изменений климата. Количество людей, проживавших в состоянии внутреннего перемещения на конец 2024 года, в глобальных масштабах впервые превысило 83 миллиона.

В целом 83,4 миллиона человек в прошлом году были вынуждены переехать в пределах своей страны или в соседние страны из-за конфликтов и насилия, а также из-за роста количества стихийных бедствий. Это эквивалентно населению Германии и более чем вдвое больше показателей, зафиксированных шесть лет назад.

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Внутреннее перемещение – это место, где конфликт, бедность и климат сталкиваются, больше всего поражая наименее защищенных

– отметила директор IDMC Александра Билак.

Заместитель управляющего директора Глобального центра климатической мобильности (GCCM) Сара Розенгертнер назвала последние цифры "грустными, но не неожиданными".

Это согласуется с новостью о том, что мир достиг, если не превысил, порога среднего глобального потепления в 1,5°C. К сожалению, мы можем ожидать, что повышение температуры будет означать больше катастроф и дальнейшее увеличение количества перемещенных лиц, связанных со стихийными бедствиями, в ближайшие годы и десятилетия

- пояснила она.

Из общего числа ВПЛ в 83,4 млн человек в прошлом году 9,8 млн были перемещены в результате стихийных бедствий. Это на 29% больше, чем в 2023 году, и более чем в два раза больше, чем пять лет назад.

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Многие случаи перемещения людей в результате стихийных бедствий были превентивными эвакуациями, которые спасли жизнь в США, Филиппинах, Бангладеш и других странах.

Но наибольшее количество людей в прошлом году покинули свои дома из-за войн, конфликтов, голода и насилия. Количество стран, сообщающих о перемещении населения в результате конфликтов и стихийных бедствий, утроилось с 2009 года.

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Согласно анализу данных IDMC и Глобальной инициативы по адаптации Нотр-Дам, к концу 2024 года более трех четвертей людей, перемещенных внутри страны из-за конфликтов и насилия, проживали в странах с высокой или очень высокой уязвимостью к изменению климата.

Напомним

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Он также стал первым, когда средняя температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 С, что свидетельствует о дальнейшем обострении климатического кризиса.

Лилия Набока

Лилия Набока

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