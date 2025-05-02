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ООН предупреждает о катастрофическом увеличении потока беженцев в мире

Киев • УНН

 • 3010 просмотра

Из-за нехватки финансирования, в частности от США, миллионы беженцев окажутся под угрозой насилия и эксплуатации. ООН призывает к увеличению гуманитарной помощи для предотвращения катастрофы.

ООН предупреждает о катастрофическом увеличении потока беженцев в мире

По прогнозам ООН, еще больше людей будут вынуждены средства к существованию,  используя опасные пути бегства или перемещения. Сокращение гуманитарного финансирования со стороны США и других стран увеличивает риск для беженцев. 

Передает УНН со ссылкой на UNHCR и ORF. 

Детали

ООН предупреждает о новых потоках беженцев из-за нехватки средств, вызванной сокращением гуманитарного финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки и других стран. Из-за сокращения бюджетов на гуманитарные расходы, в пользу финансирования обороны придется закрыть значительное количество безопасных контактных пунктов УВКБ ООН для женщин и детей. В частности пункты медицинской помощи и поддержки.

Таким образом, планы по сокращению бюджета помощи лишают наиболее уязвимых беженцев необходимой поддержки. Это подвергает их большему риску в контексте жестокого обращения, проблем бедности, а также принудительного возвращения в опасные районы или перспектив опасного побега, - говорится в сегодняшнем заявлении Агентства ООН по делам беженцев.

США сталкиваются с трудностями в финансировании безопасности в Европе из-за своего огромного государственного долга - советник Трампа30.04.25, 12:46 • 10992 просмотра

Недофинансирование уже является проблемой для Судана, Южного Судана, Мьянмы и Демократической Республики Конго. Среди примеров:

  • в Иордании пришлось бы прекратить 63 программы, которые поддерживали 200 000 женщин и детей;
    • в Демократической Республике Конго проблема с регистрацией рождения в семьях беженцев; более 10 000 детей оказались под угрозой безгражданства;
      • в Южном Судане 75% приютов УВКБ ООН для женщин и девушек больше не могут предоставлять свои услуги, что лишает до 80 000 жертв изнасилований и насилия медицинской помощи
        • сокращение услуг, предоставляемых в Малави, ограничивает возможности идентификации и оказания помощи детям без сопровождения.

          По данным отчета, более 17,4 миллиона детей-беженцев находятся под угрозой насилия, жестокого обращения, эксплуатации, торговли людьми или разлучения со своими семьями. При отсутствии быстрых и эффективных мер защиты детей последствия для их благополучия и развития будут значительными. Дети также подвергаются повышенному риску жестокого обращения, ранних браков и вербовки вооруженными группами.

          Среди других примеров:

          В регионе Африканского Рога и Великих озер один миллион уязвимых детей, некоторые из них без сопровождения взрослых, подвергаются повышенному риску жестокого обращения и эксплуатации.

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          В Анголе, Мозамбике и Замбии программы для жертв гендерно обусловленного насилия были сокращены или приостановлены, что оставило наиболее уязвимых женщин и детей без психосоциальной поддержки.

          Проблема увеличения потока беженцев

          Некоторые беженцы могут быть вынуждены вернуться в свои страны, где они рискуют оказаться в опасной ситуации. Другим, кто желает вернуться добровольно, может быть отказано в этой возможности.

          В отчете Агентства ООН по делам беженцев говорится о том, что 12 000 беженцев из Центральной Африки в Чаде и Камеруне, которые желают вернуться домой, теперь оказались без какой-либо помощи для этого.

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          Другой пример - Сирия. Более полумиллиона беженцев вернулись, несмотря на постоянную нестабильность. Впрочем, их устойчивая реинтеграция в страну зависит от увеличения финансирования.

          Помощь, предназначенная для содействия возвращению 20 000 сирийцев ежемесячно из Турции, также пострадала от сокращения бюджета.

          Справка

          В последнее время многие страны сократили свои бюджеты на гуманитарные расходы, частично из-за высоких расходов на оборону. США, которые финансировали многие организации ООН на уровне до 20%, резко сократили свое финансирование при президенте Дональде Трампе, напоминает ORF.

          Напомним

          Сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в США по программе Байдена, теперь опасаются выдворения из-за возможной иммиграционной политики Трампа, что вызывает тревогу среди беженцев.

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          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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