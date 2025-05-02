ООН предупреждает о катастрофическом увеличении потока беженцев в мире
Киев • УНН
Из-за нехватки финансирования, в частности от США, миллионы беженцев окажутся под угрозой насилия и эксплуатации. ООН призывает к увеличению гуманитарной помощи для предотвращения катастрофы.
По прогнозам ООН, еще больше людей будут вынуждены средства к существованию, используя опасные пути бегства или перемещения. Сокращение гуманитарного финансирования со стороны США и других стран увеличивает риск для беженцев.
Передает УНН со ссылкой на UNHCR и ORF.
Детали
ООН предупреждает о новых потоках беженцев из-за нехватки средств, вызванной сокращением гуманитарного финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки и других стран. Из-за сокращения бюджетов на гуманитарные расходы, в пользу финансирования обороны придется закрыть значительное количество безопасных контактных пунктов УВКБ ООН для женщин и детей. В частности пункты медицинской помощи и поддержки.
Таким образом, планы по сокращению бюджета помощи лишают наиболее уязвимых беженцев необходимой поддержки. Это подвергает их большему риску в контексте жестокого обращения, проблем бедности, а также принудительного возвращения в опасные районы или перспектив опасного побега, - говорится в сегодняшнем заявлении Агентства ООН по делам беженцев.
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Недофинансирование уже является проблемой для Судана, Южного Судана, Мьянмы и Демократической Республики Конго. Среди примеров:
- в Иордании пришлось бы прекратить 63 программы, которые поддерживали 200 000 женщин и детей;
- в Демократической Республике Конго проблема с регистрацией рождения в семьях беженцев; более 10 000 детей оказались под угрозой безгражданства;
- в Южном Судане 75% приютов УВКБ ООН для женщин и девушек больше не могут предоставлять свои услуги, что лишает до 80 000 жертв изнасилований и насилия медицинской помощи
- сокращение услуг, предоставляемых в Малави, ограничивает возможности идентификации и оказания помощи детям без сопровождения.
По данным отчета, более 17,4 миллиона детей-беженцев находятся под угрозой насилия, жестокого обращения, эксплуатации, торговли людьми или разлучения со своими семьями. При отсутствии быстрых и эффективных мер защиты детей последствия для их благополучия и развития будут значительными. Дети также подвергаются повышенному риску жестокого обращения, ранних браков и вербовки вооруженными группами.
Среди других примеров:
В регионе Африканского Рога и Великих озер один миллион уязвимых детей, некоторые из них без сопровождения взрослых, подвергаются повышенному риску жестокого обращения и эксплуатации.
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В Анголе, Мозамбике и Замбии программы для жертв гендерно обусловленного насилия были сокращены или приостановлены, что оставило наиболее уязвимых женщин и детей без психосоциальной поддержки.
Проблема увеличения потока беженцев
Некоторые беженцы могут быть вынуждены вернуться в свои страны, где они рискуют оказаться в опасной ситуации. Другим, кто желает вернуться добровольно, может быть отказано в этой возможности.
В отчете Агентства ООН по делам беженцев говорится о том, что 12 000 беженцев из Центральной Африки в Чаде и Камеруне, которые желают вернуться домой, теперь оказались без какой-либо помощи для этого.
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Другой пример - Сирия. Более полумиллиона беженцев вернулись, несмотря на постоянную нестабильность. Впрочем, их устойчивая реинтеграция в страну зависит от увеличения финансирования.
Помощь, предназначенная для содействия возвращению 20 000 сирийцев ежемесячно из Турции, также пострадала от сокращения бюджета.
Справка
В последнее время многие страны сократили свои бюджеты на гуманитарные расходы, частично из-за высоких расходов на оборону. США, которые финансировали многие организации ООН на уровне до 20%, резко сократили свое финансирование при президенте Дональде Трампе, напоминает ORF.
Напомним
Сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в США по программе Байдена, теперь опасаются выдворения из-за возможной иммиграционной политики Трампа, что вызывает тревогу среди беженцев.
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