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США сталкиваются с трудностями в финансировании безопасности в Европе из-за своего огромного государственного долга - советник Трампа

Киев • УНН

 • 2362 просмотра

Советник по нацбезопасности Волц заявил, что США больше не могут субсидировать европейскую безопасность из-за большого долга. Помощь Украине должна предоставляться под руководством Европы.

США сталкиваются с трудностями в финансировании безопасности в Европе из-за своего огромного государственного долга - советник Трампа

Советник по национальной безопасности Майк Волц в интервью New York Post заявил, что администрация Трампа будет "требовательной на каждом уровне" вопроса поддержки Европы, передает УНН.

Детали

США сложно поддерживать расходы союзников по НАТО, а Европа должна обеспечить руководство вопросами обороны Украины. Об этом советник по национальной безопасности США Майк Волц отметил в интервью New York Post.

В частности Волц признал, что Соединенные Штаты имеют огромный долг на триллионы долларов.

Соединенные Штаты, имея долг в 33 триллиона долларов, буквально больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность - и мы должны делать разницу между нашими восточноевропейскими союзниками, такими как Польша, Эстония, Латвия, Литва и другие.

- сообщил Волц. 

Также советник Трампа добавил, помощь Украине в будущем должна быть связана с усилиями Европы.

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Мы четко дали понять, что помощь Украине в будущем должна предоставляться под руководством Европы. И это просто фундаментальный результат этих переговоров

- добавил Волц

Советник по вопросам национальной безопасности повторил призывы президента США к тому, чтобы члены НАТО увеличили свои оборонные бюджеты минимум до 5% ВВП. Волц отметил, что мало кто был готов достичь "минимального" уровня в 2% в первой администрации президента Трампа.

Мы должны сделать шаг назад и вспомнить, что 11 лет назад НАТО — как группа, все его члены — обязались достичь 2%. Это был абсолютный минимум в 2014 году

- сказал он.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не планируют сворачивать участие в НАТО. Продолжается работа над тем, чтобы сделать Украину более совместимой с Альянсом, в частности через развитие ВСУ.

Дональд Трамп разочарован Майклом Волцом из-за добавления главного редактора The Atlantic в секретный чат Signal. Волца называют "идиотом" в Белом доме после утечки. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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