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Если не прекратить войну в ближайшее время, украинцы не выиграют - Венс

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Джей Ди Венс заявил, что затягивание войны приведет к гибели миллионов людей. Он заверил, что президент США Трамп заставляет работать всех ради прекращения войны.

Если не прекратить войну в ближайшее время, украинцы не выиграют - Венс

Если не прекратить войну россии против Украины в ближайшее время, украинцы не смогут ее выиграть. Такое убеждение в телефонном интервью онлайн-шоу Чарли Кирка выразил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в общественном мнении бытует "странная идея", что если война продлится еще несколько лет, россияне проиграют, украинцы вернут себе свои территории, и "все вернется к тому, что было до войны".

Однако это не та реальность, которую мы имеем

- сказал Венс.

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Он также выразил предположение, что затягивание войны может повлечь углубление демографического кризиса, который уже испытывают и Украина, и россия. При этом президент США прилагает максимум усилий для достижения мира.

Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации заключается в том, чтобы это прекратилось, и я уверяю вас, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели

- отметил вице-президент США.

Он добавил, что "мирные" переговоры сейчас находятся "в самом разгаре".

Напомним

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с россией. По его убеждению, это было бы похоже на "капитуляцию".

В Европе и Украине опасаются, что Трамп может выйти из "мирных переговоров" - FT28.04.25, 22:22 • 1586 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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