Якщо не припинити війну найближчим часом, українці не виграють - Венс
Київ • УНН
Джей Ді Венс заявив, що затягування війни призведе до загибелі мільйонів людей. Він запевнив, що президент США Трамп змушує працювати всіх задля припинення війни.
Якщо не припинити війну росії проти України найближчим часом, українці не зможуть її виграти. Таке переконання у телефонному інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка висловив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.
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За його словами, у суспільній думці побутує "дивна ідея", що якщо війна триватиме ще кілька років, росіяни програють, українці повернуть собі свої території, і "все повернеться до того, що було до війни".
Однак це не та реальність, яку ми маємо
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Він також висловив припущення, що затягування війни може спричинити поглиблення демографічної кризи, яку вже відчувають і Україна, і росія. При цьому президент США докладає максимум зусиль для досягнення миру.
Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації полягає в тому, щоб це припинилося, і я запевняю вас, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети
Він додав, що "мирні" переговори нині перебувають "у самому розпалі".
Нагадаємо
У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з росією. На його переконання, це було б схоже на "капітуляцію".
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