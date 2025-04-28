У Європі та Україні побоюються, що Трамп може вийти з "мирних переговорів" - FT
Київ • УНН
Європейські та українські посадовці побоюються, що Дональд Трамп може відійти від переговорів з Києвом і москвою. Київ активізував переговори з європейськими союзниками.
Європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп знаходиться на межі відходу від мирних переговорів з Києвом і москвою, потенційно використовуючи незначний прогрес у переговорах як "виправдання", щоб сказати, що його робота зроблена. Про це пише Financial Times із посиланням на "людей, поінформованих про дискусії", інформує УНН.
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Автори нагадують, що Трамп був обраний на тлі обіцянки покласти край війні за "24 години", але його звернення до російського диктатора володимира путіна щодо 30-денного припинення вогню не отримали підтримки, не кажучи вже про тривале перемир’я.
Після останніх переговорів з США європейські та українські чиновники переконані, що Трамп готовий зробити будь-який прорив цього тижня, коли він "відзначатиме" перші 100 днів перебування на посаді, навіть якщо це не досягне довгострокового результату
Один європейський посадовець сказав, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити вирішення проблеми Україні та нам".
Офіційні особи США "стурбовані тим, що вони справді не мають жодних домовленостей з росією", і почали висувати ідеї щодо угоди, яка могла б вписатися в швидкий графік Трампа
Деякі українські посадовці також заявили журналістам про побоювання, що Трамп вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу.
"Найгірше, що може трапитися в українсько-американських відносинах, - це коли Трамп втратить будь-який інтерес до України. ... Це може бути сприйняте путіним як мовчазний дозвіл США на ескалацію війни", - пише видання з посиланням на джерело в Києві.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з росією. На його переконання, це було б схоже на "капітуляцію".
У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.
Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню28.04.25, 16:08 • 22660 переглядiв