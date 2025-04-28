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У Європі та Україні побоюються, що Трамп може вийти з "мирних переговорів" - FT

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Європейські та українські посадовці побоюються, що Дональд Трамп може відійти від переговорів з Києвом і москвою. Київ активізував переговори з європейськими союзниками.

У Європі та Україні побоюються, що Трамп може вийти з "мирних переговорів" - FT

Європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп знаходиться на межі відходу від мирних переговорів з Києвом і москвою, потенційно використовуючи незначний прогрес у переговорах як "виправдання", щоб сказати, що його робота зроблена. Про це пише Financial Times із посиланням на "людей, поінформованих про дискусії", інформує УНН.

Деталі

Автори нагадують, що Трамп був обраний на тлі обіцянки покласти край війні за "24 години", але його звернення до російського диктатора володимира путіна щодо 30-денного припинення вогню не отримали підтримки, не кажучи вже про тривале перемир’я.

Після останніх переговорів з США європейські та українські чиновники переконані, що Трамп готовий зробити будь-який прорив цього тижня, коли він "відзначатиме" перші 100 днів перебування на посаді, навіть якщо це не досягне довгострокового результату

- цитує видання своїх співбесідників.

Один європейський посадовець сказав, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити вирішення проблеми Україні та нам".

Офіційні особи США "стурбовані тим, що вони справді не мають жодних домовленостей з росією", і почали висувати ідеї щодо угоди, яка могла б вписатися в швидкий графік Трампа

повідомило джерело, поінформована з ходом переговорів.

Деякі українські посадовці також заявили журналістам про побоювання, що Трамп вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу.

"Найгірше, що може трапитися в українсько-американських відносинах, - це коли Трамп втратить будь-який інтерес до України. ... Це може бути сприйняте путіним як мовчазний дозвіл США на ескалацію війни", - пише видання з посиланням на джерело в Києві.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з росією. На його переконання, це було б схоже на "капітуляцію".

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню28.04.25, 16:08 • 22660 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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