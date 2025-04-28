Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню
Київ • УНН
Речниця Білого дому заявила, що президент США чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню. Це стало відповіддю на пропозицію путіна щодо тимчасового перемир'я.
Президент США Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню між рф та Україною, повідомила під час брифінгу 28 березня речниця Білого дому Керолайн Лівітт, пише УНН.
Деталі
"Він хоче бачити постійне припинення вогню", - сказала Лівітт.
"володимир путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню, президент (США) чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню", - додала речниця Білого дому.
Нагадаємо
рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.
Керівник ЦПД РНБО заявив, що оголошене путіним "перемир'я" є маніпуляцією, адже не є всеосяжним припиненням вогню. У кремлі заявили, що дадуть "адекватну відповідь" у разі порушення перемир'я.
російська маніпуляція в інформаційних та військових цілях: у РНБО відреагували на нове "перемир'я" путіна28.04.25, 15:37 • 998 переглядiв